Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 22.30 WIB

Isnan Ali Akui Kesalahan Fatal Barito Putera, Gagal Menang di Detik Terakhir

Isnan Ali. (istimewa)

JawaPos.com - PS Barito Putera harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Persiku Kudus dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026. Bermain di kandang sendiri, Stadion 17 Mei, Minggu (29/3), Laskar Antasari gagal mengamankan kemenangan yang sudah di depan mata.

Sejak awal pertandingan, Barito tampil cukup dominan. Mereka menciptakan sejumlah peluang berbahaya di babak pertama, namun belum mampu mengubahnya menjadi gol.

Penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap bertahan tanpa gol hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan tuan rumah meningkat. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73.

Lewat skema bola mati, Rizky Rizaldi Pora berhasil mencetak gol dan membawa Barito unggul 1-0. Gol ini sempat membakar semangat tim untuk mengunci kemenangan di kandang.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Saat laga memasuki menit-menit akhir, justru petaka datang bagi Barito.

Pada menit ke-90, Renan da Silva Alves melakukan gol bunuh diri yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Kesalahan tersebut langsung menghapus harapan tuan rumah untuk meraih tiga poin penuh.

Asisten pelatih Barito Putera, Isnan Ali, mengakui timnya kehilangan fokus di penghujung laga.

Ia menyebut para pemain sebenarnya sudah bekerja keras, tetapi kurang disiplin dalam menjaga konsentrasi.

“Kami tentu kecewa dengan hasil ini. Dari awal kami menargetkan kemenangan. Babak pertama ada beberapa peluang, tapi belum berbuah gol. Di babak kedua kami berhasil unggul, tapi sayangnya kami lengah di akhir,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

