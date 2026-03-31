Dean James Sudah Tidak Ikut Latihan Akibat Masalah Paspor, Direktur Go Ahead Eagles Masih Yakin Bek Timnas Indonesia Main Hingga Akhir Musim

JawaPos.com - Dean James sudah tidak mengikuti sesi latihan bersama Go Ahead Eagles pada Senin (30/3). Sebab, pihak klub tidak ingin mengambil resiko setelah masalah paspor Indonesia yang dimilikinya.

Federasi Organisasi Sepak Bola Profesional (FBO) telah menyarankan klub-klub di Belanda untuk menskors pemain yang punya masalah paspor hingga pemberitahuan lebih lanjut dan mencegah mereka berlatih, untuk menghilangkan risiko denda dari Inspektorat Ketenagakerjaan.

Saran tersebut membuat Go Ahead Eagles mematuhinya. "Kami mengikuti saran dari FBO," kata juru bicara Go Ahead yang dikutip dari Voetbal International, Selasa (31/3).

Di sisi lain, Direktur Go Ahead Eagles, Willem van Dop masih tetap yakin bahwa Dean James masih tetap bermain hingga akhir musim nanti. Sebab, bagi pemain yang tidak punya paspor Belanda, pemain Timnas Indonesia itu seharusnya menjadi pemain Uni Eropa dan membutuhkan izin kerja serta peraturan gaji terkait.

Jika dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap, maka seorang pemain tidak memenuhi syarat untuk bermain dan tidak dapat diturunkan dalam pertandingan resmi. "Seberapa besar menurut saya peluangnya untuk tetap bermain untuk Go Ahead Eagles musim ini? Seratus persen!," tegas Willem van Dop yang dikutip dari De Oosttribune.

Di belakang layar, Go Ahead Eagles telah meminta bantuan hukum. Mereka telah menyewa satu pengacara untuk membantu Dean James dan Richonell Margaret yang merupakan pemain timnas Suriname.

"Setiap pemain harus berkonsultasi dengan pengacara khusus untuk memastikan semuanya diatur dan dia dapat melanjutkan. Kami juga telah menyewa satu pengacara. Ini perlu diselesaikan secepat mungkin untuk James dan juga Margaret (Suriname). Mudah-mudahan, semuanya akan menjadi jelas minggu ini," jelas Van Dop.

Laga terdekat yang bakal dihadapi Go Ahead Eagles adalah melawan PEC Zwolle. Van Dop masih belum banyak berkomentar apakah Dean James bakal bermain pada laga bertajuk IJsselderby tersebut.