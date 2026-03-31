31 Maret 2026, 23.21 WIB

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membukukan jumlah perjalanan kereta yang begitu banyak selama periode Angkutan Lebaran 2026. Selama 20 hari beroperasi, KAI berhasil mengangkut 4,9 juta pengguna.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, hingga 30 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, pemesanan tiket Angkutan Lebaran untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026 mencapai 4.923.309 tiket. Nilai ini meningkat 25,7 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 3.915.546 pelanggan. 

Puncak pelayanan kereta jarak jauh tercatat sebanyak 247.025 pelanggan pada H+1 masa Angkutan Lebaran atau 23 Maret 2026 dengan okupansi mencapai 154,1 persen. Adapun kapasitas yang disediakan pada periode ini mencapai 4.498.696 tempat duduk.

“Perbedaan antara pertumbuhan kapasitas dan pemesanan menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api selama Lebaran,” ungkap Bobby, Selasa (31/3).

Dari total pemesanan tersebut, layanan KA Jarak Jauh mencatat 4.130.168 pelanggan, sedangkan KA Lokal sebanyak 793.141 pelanggan. KAI mencatat bahwa pergerakan masyarakat cenderung merata, tidak terpusat pada satu waktu.

Dari 4.493.485 pelanggan yang sudah dilayani, mereka terdiri atas 3.751.188 pelanggan KA Jarak Jauh dan 742.297 pelanggan KA Lokal. Untuk keberangkatan pada 30 Maret 2026 hingga pukul 15.00 WIB, jumlah pelanggan KA Jarak Jauh mencapai 168.111 pelanggan.

Selama operasional lebaran, KAI mengoperasikan 8.844 perjalanan kereta api. Adapun tingkat ketepatan waktu keberangkatan sebesar 99,80 persen dan ketepatan waktu kedatangan 98,86 persen.

“Yang terlihat adalah pengalaman perjalanan pelanggan. Di balik itu, terdapat sistem yang terus bekerja dan Insan yang memastikan layanan berjalan aman dan tepat waktu. Setiap penyelenggaraan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan ke depan,” jelas Bobby.

