Ryandi Zahdomo
30 Maret 2026, 00.48 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran 2026: 202 Ribu Penumpang Padati Stasiun Hari Ini! 

Para pemudik Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com-Puncak arus balik Lebaran 2026 masih terasa sangat kuat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 202.279 pelanggan kereta api jarak jauh dijadwalkan melakukan perjalanan pada hari ini, Minggu (29/3).

Angka ini menunjukkan okupansi sementara yang menembus 123,8 persen. Tingginya minat masyarakat membuat kursi kereta api terus terisi penuh seiring dengan pergerakan penumpang di berbagai rute.

Hingga kini, total tiket yang terjual secara kumulatif telah mencapai 4.808.151 tiket. Angka ini setara dengan 106,9 persen dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 4,49 juta tempat duduk.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, tren perjalanan tahun ini menunjukkan pola mobilitas masyarakat yang jauh lebih menyebar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Sejak pertengahan Maret, volume pelanggan terus bergerak naik dan saat ini masih berada dalam fase arus balik. Kereta api tetap menjadi pilihan karena jadwal perjalanan yang pasti serta kenyamanan selama perjalanan," ujar Anne, Minggu (29/3).

Okupansi kereta bisa melebihi angka 100 persen disebabkan oleh mekanisme naik-turun penumpang di stasiun antara (stasiun perhentian tengah).

"Dalam satu rangkaian perjalanan, pelanggan naik dan turun di berbagai stasiun sehingga satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan pada relasi berbeda," jelasnya.

Dari total penjualan, Kereta Api Jarak Jauh mendominasi dengan 4.048.682 penumpang (113,4%). Sementara itu, KA Lokal telah melayani 759.469 pelanggan atau sekitar 81,9% dari total kapasitas yang tersedia.

Daftar Kereta Favorit dan Promo Diskon Tiket 20 Persen

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI menyarankan untuk mengecek kembali jadwal alternatif. Saat ini, masih tersedia Promo Silaturahmi berupa diskon tiket 20 persen untuk kelas eksekutif yang berlaku hingga 1 April 2026.

Beberapa rangkaian kereta api dengan tingkat pemesanan tertinggi sejauh ini meliputi KA Joglosemarkerto, KA Airlangga, KA Sri Tanjung, KA Bengawan, KA Kahuripan, KA Rajabasa dan KA Jayakarta.

"Pergerakan pelanggan di stasiun antara membuka peluang ketersediaan tempat duduk. Perjalanan tetap dapat direncanakan secara fleksibel," imbuh Anne. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
