Ryandi Zahdomo
29 Maret 2026, 22.05 WIB

Puncak Arus Balik Kedua Idul Fitri 2026: 186 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, GT Cikunir Naik 114%!

Gerbang Tol Cikampek Utama menjadi pintu masuk utama kendaraan yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya aat arus balik Lebaran. (Jasa Marga)

JawaPos.com - Puncak arus balik Lebaran 1447 H masih terasa. Pada Sabtu (28/3), Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) mencatat lonjakan tajam volume kendaraan yang kembali menuju wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Tercatat sebanyak 186.207 kendaraan telah kembali ke Jakarta melalui empat gerbang tol utama.

Angka ini naik signifikan sebesar 23,29% dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar 151.031 kendaraan.

Lonjakan paling mencolok terlihat di gerbang tol penghubung jalur logistik dan wisata. Berikut rincian data kendaraan yang masuk ke Jabodetabek:

- GT Cikunir 6: Mengalami kenaikan paling fantastis sebesar 114,68% dengan total 17.930 kendaraan.

- GT Halim: Tercatat 71.082 kendaraan melintas, naik 20,47% dari angka normal.

- GT Cikupa (Arah Merak): Sebanyak 52.556 kendaraan melintas atau naik 16,54%.

-GT Ciawi 2 (Arah Puncak): Terpantau 44.639 kendaraan kembali ke Jakarta, naik 15,72%.

Kondisi Lalu Lintas di Jawa Barat

Tak hanya Jabodetabek, pergerakan kendaraan di wilayah Jawa Barat juga menunjukkan tren serupa.

Dari arah Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta, tercatat ada 70.279 kendaraan yang melintas, alias naik 12,40%.

Di GT Cileunyi, volume kendaraan yang hendak menuju Jakarta atau Bandung naik hingga 26,43%. 

Sementara itu, arus balik dari arah Garut dan sekitarnya juga mulai merangkak naik sekitar 1,84% dari beban normal.

Fasilitas Rest Area untuk Pemudik

Untuk mengantisipasi kelelahan pengemudi, Jasa Marga telah menyiagakan sejumlah rest area strategis dengan fasilitas lengkap mulai dari toilet gratis, tempat ibadah, hingga area kuliner:

Artikel Terkait
H+8, 113 Ribu Tiket Kereta Arus Balik Lebaran Masih Tersedia - Image
Bisnis

H+8, 113 Ribu Tiket Kereta Arus Balik Lebaran Masih Tersedia

29 Maret 2026, 21.40 WIB

Arus Balik 2026, ASDP Ketapang Terapkan Skenario Sangat Padat pada H+7 Lebaran - Image
Ekonomi

Arus Balik 2026, ASDP Ketapang Terapkan Skenario Sangat Padat pada H+7 Lebaran

29 Maret 2026, 20.34 WIB

Ribuan Pemudik Serbu Stasiun Mojokerto, Arus Balik KA Terus Meningkat - Image
Nasional

Ribuan Pemudik Serbu Stasiun Mojokerto, Arus Balik KA Terus Meningkat

29 Maret 2026, 20.23 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

