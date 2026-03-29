Puncak Arus Balik Kedua Idul Fitri 2026: 186 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, GT Cikunir Naik 114%!

JawaPos.com - Puncak arus balik Lebaran 1447 H masih terasa. Pada Sabtu (28/3), Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) mencatat lonjakan tajam volume kendaraan yang kembali menuju wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Tercatat sebanyak 186.207 kendaraan telah kembali ke Jakarta melalui empat gerbang tol utama.

Angka ini naik signifikan sebesar 23,29% dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar 151.031 kendaraan.

Lonjakan paling mencolok terlihat di gerbang tol penghubung jalur logistik dan wisata. Berikut rincian data kendaraan yang masuk ke Jabodetabek:

- GT Cikunir 6: Mengalami kenaikan paling fantastis sebesar 114,68% dengan total 17.930 kendaraan.

- GT Halim: Tercatat 71.082 kendaraan melintas, naik 20,47% dari angka normal.

- GT Cikupa (Arah Merak): Sebanyak 52.556 kendaraan melintas atau naik 16,54%.

-GT Ciawi 2 (Arah Puncak): Terpantau 44.639 kendaraan kembali ke Jakarta, naik 15,72%.

Kondisi Lalu Lintas di Jawa Barat Tak hanya Jabodetabek, pergerakan kendaraan di wilayah Jawa Barat juga menunjukkan tren serupa.

Dari arah Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta, tercatat ada 70.279 kendaraan yang melintas, alias naik 12,40%.

Di GT Cileunyi, volume kendaraan yang hendak menuju Jakarta atau Bandung naik hingga 26,43%.

Sementara itu, arus balik dari arah Garut dan sekitarnya juga mulai merangkak naik sekitar 1,84% dari beban normal.