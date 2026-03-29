H+8, 113 Ribu Tiket Kereta Arus Balik Lebaran Masih Tersedia

Menurut Wibowo, dari jumlah tersebut, sebanyak 63.560 kursi merupakan kelas eksekutif, 45.584 kursi kelas ekonomi komersial, dan 4.031 kursi kelas ekonomi PSO (subsidi pemerintah).



Franoto mengatakan adapun total kapasitas tempat duduk masa angkutan Lebaran yakni 11 Maret-1 April 2026 sebanyak 1.083.674 kursi.



"Rata-rata okupansi (keterisian tempat duduk) periode tanggal 11 Maret - 1 April 2026, yakni 83 persen," kata dia, dilansir dari Antara, Minggu (29/3).



Dia menyampaikan, volume penumpang yang berangkat hari ini sebanyak 36.994 orang. Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang berangkat periode 11-29 Maret 2026 mencapai 855.526 orang.



"Kumulatif penumpang yang sudah membeli dan memesan tiket periode tanggal 11 Maret -1 April 2026 adalah 903.643 tiket (data dinamis)," ujar Franoto.



Lalu, untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api, khusus keberangkatan 25 Maret hingga 1 April 2026, tersedia diskon promo silaturahmi sebesar 20 persen hanya untuk kelas eksekutif.



Terdapat 61 perjalanan KA keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen yang terdapat tarif diskon tersebut.