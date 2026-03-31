Di Tengah Tekanan Multifinance, WOM Finance Klaim Bukukan Laba Rp 142 Miliar pada 2025

JawaPos.com–Industri pembiayaan (multifinance) menghadapi tekanan sepanjang 2025. Mulai dari daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih hingga kenaikan biaya dana yang menekan margin menjadi tantangan berat pada industri tersebut.

Situasi tersebut tak ayal membuat perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati dalam ekspansi sekaligus menjaga kualitas kredit. Salah strategi sedikit, risikonya berbahaya.

Di tengah kondisi tersebut, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) mengklaim mencatat kinerja yang tetap tumbuh, sebagaimana terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (30/3).

Perusahaan melaporkan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 5,94 triliun atau naik 9,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset meningkat menjadi Rp 7,37 triliun, tumbuh 6,08 persen secara tahunan, sementara ekuitas naik 4,81 persen menjadi Rp 1,98 triliun.

Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan, capaian ini menunjukkan perusahaan masih mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian.

”Pencapaian ini menunjukkan pengelolaan risiko yang prudent serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten di tengah dinamika dan persaingan ketat di industri pembiayaan,” ujar Cincin Lisa Hadi melalui keterangannya.

Dari sisi profitabilitas, lanjut dia, WOM Finance menyebut berhasil membukukan laba bersih Rp 142,55 miliar dengan ROA 2,41 persen dan ROE 7,45 persen. Kualitas pembiayaan juga relatif terjaga dengan rasio NPF gross 2,17 persen dan net 0,95 persen.

Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar turut menyoroti dukungan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Dia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan sepanjang tahun lalu.