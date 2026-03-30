125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

JawaPos.com - Memperingati hari jadi yang ke-125 tahun, PT Pegadaian mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan bisnisnya dengan membuka kantor cabang luar negeri pertama di Dili, Timor Leste. Pembukaan ini diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, didampingi oleh Komisaris Utama PT Pegadaian, AM Putranto, serta Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah di Pegadaian Branch Timor Leste, pada Senin (30/3).

Ekspansi ini menandai langkah strategis dan posisi Pegadaian sebagai perusahaan jasa keuangan di level internasional. Acara peresmian juga dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Timor Leste, Mr. Mariano Assanami Sabino Lopes, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Timor Leste, Bpk. Okto Dorinus Manik, SEVP Ultra Micro Business BRI, Muhammad Candra Utama, serta perwakilan dari BUMN lainnya yang berkedudukan di Timor Leste.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyatakan bahwa kehadiran Pegadaian di Timor Leste bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan perwujudan komitmen untuk menghadirkan solusi keuangan yang inklusif dan terpercaya bagi masyarakat di Timor Leste.

"Hadirnya Pegadaian di bumi Timor Leste ini adalah wujud semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama. Kami melihat kedekatan geografis dan historis sebagai fondasi kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang. Kami ingin membawa pengalaman 125 tahun kami dalam mendukung UMKM di Indonesia untuk turut memberdayakan pelaku usaha lokal di sini," ujar Damar dalam sambutannya.

Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro (UMi), langkah Pegadaian ini didukung penuh oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang telah lebih dulu hadir di Timor Leste sejak 2017. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan keuangan, khususnya bagi segmen ultra mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MSME) di Timor Leste. Bersama BRI, Pegadaian akan melengkapi layanan keuangan yang sudah ada, memangkas jarak akses pembiayaan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Pegadaian akan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dijangkau sehingga pelaku usaha Timor Leste memiliki modal untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu program yang kami berikan adalah Gadai Peduli atau Gadai Bebas Sewa Modal, program ini bebas sewa modal selama 2 bulan dengan uang pinjaman maksimal $100, selama bulan April 2026,” tambah Damar.

Kehadiran Pegadaian di Timor Leste akan fokus pada penyediaan solusi keuangan yang cepat dan mudah, yang selama satu abad lebih telah menjadi keunggulan utama perusahaan di tanah air. Dengan semangat "Melayani Sepenuh Hati", Pegadaian optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Timor Leste, serta menegaskan komitmen persahabatan kedua negara melalui jalur ekonomi kerakyatan.