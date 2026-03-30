Ubah Keringat Jadi Emas, Pegadaian Gelar "Tring! Golden Run 2026" di GBK

JawaPos.com – Kabar gembira bagi para pecinta olahraga lari (runners) di tanah air. PT Pegadaian melalui aplikasi digitalnya, Tring!, resmi mengumumkan perhelatan lari prestisius bertajuk Tring! Golden Run 2026. Berbeda dengan ajang lari pada umumnya, event ini menawarkan konsep unik di mana setiap langkah kaki peserta dapat dikonversi menjadi investasi emas.

Mengusung tema "Double Investasi: Kesehatan & Emas", event ini mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengejar garis finish, tetapi juga membangun masa depan finansial yang lebih berkilau.

Konsep Unik: #UbahKeringatJadiEmas

Selama ini, race lari biasanya hanya memberikan medali atau pengalaman sebagai apresiasi bagi peserta. Namun, di Tring! Golden Run 2026, Pegadaian melakukan terobosan. Setiap kilometer yang ditempuh peserta memiliki nilai ekonomi yang nyata.

"Di Tring! Golden Run 2026, setiap langkah yang kamu ambil bisa dikonversi menjadi emas sebagai bentuk reward. Ini adalah investasi nyata yang bisa disimpan untuk masa depan," tulis pernyataan resmi Pegadaian dalam unggahan media sosialnya.

Detail Pelaksanaan

Bagi kamu yang ingin bergabung dalam keseruan ini, berikut adalah informasi penting terkait pelaksanaan Race Day:

• Tanggal: 26 April 2026

• Lokasi: Parkir Timur GBK, Jakarta

• Kategori Lari: 5K & 10K

Kategori yang tersedia dirancang agar dapat diikuti oleh pelari pemula maupun pelari profesional yang ingin mengejar catatan waktu terbaik mereka.

Investasi Ganda untuk Masa Depan

Melalui ajang ini, Pegadaian ingin memberikan edukasi bahwa gaya hidup sehat dan literasi keuangan dapat berjalan beriringan. Lari merupakan investasi untuk tubuh yang lebih sehat, sementara emas yang didapatkan merupakan instrumen investasi yang aman dan nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat yang tertarik untuk ikut serta "menambang emas" lewat keringat, pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui aplikasi Tring! by Pegadaian. Segera persiapkan diri kamu, karena di Tring! Golden Run 2026, setiap kilometer benar-benar memiliki nilai!