Butuh Dana Cepat? Di Pegadaian, Kini Apa Saja Bisa Jadi Solusi!

JawaPos.com - Kebutuhan dana mendesak seringkali datang tanpa diundang. Baik untuk modal usaha, biaya pendidikan, hingga keperluan mendadak lainnya. Namun, masyarakat kini tak perlu lagi pusing tujuh keliling. PT Pegadaian menghadirkan kemudahan layanan yang memungkinkan hampir semua aset berharga Anda bertransformasi menjadi dana segar secara instan.

Membawa semangat "Mengemaskan Indonesia", Pegadaian memperluas jangkauan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan. Jika dulu identik dengan perhiasan emas, kini pilihan jaminannya jauh lebih beragam dan modern.

Bukan Sekadar Emas

Berdasarkan informasi terbaru, Pegadaian kini menerima berbagai kategori aset untuk disubsidi menjadi pinjaman. Berikut adalah daftar "harta karun" di rumah Anda yang bisa menjadi solusi keuangan:

• Emas & Tabungan Emas: Tetap menjadi primadona, mulai dari perhiasan hingga emas batangan.

• Kendaraan Bermotor: Mobil dan motor bisa dicairkan segera tanpa harus kehilangan hak milik (tetap bisa digunakan untuk mobilitas sehari-hari).

• Elektronik & Gadget: Laptop, smartphone, hingga kamera profesional kini punya nilai tinggi di meja penaksir.

• Barang Mewah (Luxury Goods): Jam tangan branded dan tas mewah koleksi Anda kini bisa menjadi penyelamat finansial.

• Surat Berharga: Saham dan sertifikat tanah/rumah juga masuk dalam daftar jaminan yang dapat diproses.

Transformasi Digital lewat Aplikasi

Yang menarik, proses gadai kini tak melulu harus antre panjang di kantor cabang. Melalui aplikasi TRING! by Pegadaian, masyarakat bisa melakukan simulasi hingga pengajuan gadai hanya dari genggaman ponsel.

"Cairkan segera tanpa harus kehilangan aset berharga," menjadi tagline yang ditekankan Pegadaian. Hal ini memberikan rasa aman bagi nasabah karena aset tetap terjaga dengan asuransi dan prosedur penyimpanan yang profesional.

Aman dan Terpercaya

Sebagai bagian dari Danantara Indonesia, Pegadaian menjamin seluruh proses transaksi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, bagi warga yang membutuhkan dana cepat (quick cash) dengan bunga yang kompetitif dan proses transparan, mendatangi outlet Pegadaian atau mengunduh aplikasi resminya adalah langkah yang paling bijak.