9 Langkah Saat Terjadi Kebakaran, Ini Cara Menyelamatkan Diri dengan Benar

JawaPos.com-Kebakaran bisa terjadi kapan saja, baik di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik. Tidak ada yang benar-benar bisa menjamin situasi ini tidak akan terjadi, bahkan ketika instalasi listrik terlihat aman atau sumber api terasa jauh.

Dalam kondisi darurat, kesiapan dan pengetahuan menjadi faktor penting untuk menyelamatkan diri. Pencegahan juga tidak kalah krusial, seperti memastikan peralatan darurat tersedia dan berfungsi dengan baik, serta memahami jalur evakuasi sejak awal. Mengikuti simulasi kebakaran atau fire drill juga dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi situasi sebenarnya.

Sayangnya, banyak orang masih panik ketika kebakaran terjadi. Padahal, kepanikan justru dapat memperburuk keadaan dan memperbesar risiko. Oleh karena itu, memahami langkah-langkah yang tepat menjadi hal yang wajib diketahui setiap orang.

Dilansir dari laman resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran:

1. Tetap Tenang dan Jangan Panik