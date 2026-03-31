Sri Wahyuni
31 Maret 2026, 07.24 WIB

Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso

JawaPos.com - Spekulasi panas menyelimuti Liverpool FC jelang musim depan. Nama Xabi Alonso kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih baru, menggantikan Arne Slot yang tengah berada dalam tekanan.

Mantan gelandang The Reds itu dikabarkan siap mengambil alih kursi pelatih setelah performa Liverpool di musim 2025/2026 dinilai mengecewakan. Hingga saat ini, klub masih tercecer di luar zona empat besar. Hasil yang jauh dari ekspektasi publik Anfield.

Alonso sendiri saat ini berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Real Madrid pada Januari lalu. Situasi ini membuat peluang kembalinya ke Liverpool sebagai pelatih semakin terbuka.

Laporan dari media Jerman, BILD, menyebutkan bahwa Alonso tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Liverpool, asalkan sejumlah syarat tertentu terpenuhi.

Sosok asal Spanyol itu memang sudah lama masuk dalam radar manajemen klub, termasuk jajaran petinggi seperti Michael Edwards.

Meski belum ada konfirmasi resmi, rumor yang berkembang semakin menguat seiring hasil buruk yang terus membayangi era kepelatihan Arne Slot.

Tekanan terhadap Slot kian meningkat. Meski sempat mencatat prestasi gemilang dengan mempersembahkan gelar di musim debutnya, performa Liverpool musim ini dinilai jauh dari kata konsisten.

Sejumlah faktor memang sempat dijadikan pembelaan, mulai dari kurangnya pemain sayap cepat hingga perubahan gaya permainan di Premier League yang kini lebih mengandalkan fisik dan situasi bola mati.

Namun, kritik utama tetap mengarah pada kemampuan adaptasi. Banyak pihak menilai pelatih top seharusnya mampu menemukan solusi di tengah keterbatasan sesuatu yang dinilai belum terlihat dari Slot sejauh ini.

Meski wacana pergantian pelatih bisa dianggap reaktif, situasi saat ini membuat Liverpool berada di persimpangan penting. Jika tidak ada perubahan signifikan hingga akhir musim, bukan tidak mungkin manajemen akan mengambil keputusan besar.

