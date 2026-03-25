26 Maret 2026, 02.47 WIB

Penjualan Tiket Kereta Angkutan Lebaran 2026 Tembus 4,3 juta, Okupansi 97,7 Persen 

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin melakukan peninjauan ke wilayah Daop 9 Jember dan Daop 8 Surabaya. (KAI)

 
 
JawaPos.com - Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin melakukan peninjauan ke wilayah Daop 9 Jember dan Daop 8 Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dalam rangka memastikan operasional angkutan lebaran 2026 berjalan optimal.
 
Bobby mengawali tinjauan dari Stasius Ketapang. Dia mengecek bangunan baru stasiun serta ruang Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) untuk memastikan proses operasional berjalan lancar.
 
Dia juga menyempatkan diri menjajal perjalanan Kereta Luar Biasa (KLB) menuju Jember. Setibanya di Stasiun Jember, Bobby meninjau progres penataan stasiun. Peninjauan berlanjut ke Daop 8 Surabaya di Stasiun Surabaya Pasarturi dan Stasiun Surabaya Gubeng.
 
Usai melakukan peninjauan, Bobby menekankan bahwa layanan KAI mengutamakan kenyamanan pelanggan. Seluruh fasilitas harus beroperasi normal sehingga bisa membantu kebutuhan masyarakat.
 
“Setiap titik layanan kami pastikan berjalan optimal agar pelanggan merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mulai dari stasiun, di atas kereta, hingga tiba di tujuan, seluruhnya kami jaga dengan standar pelayanan yang konsisten,” ujar Bobby, Rabu (25/3).
 
 
Hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 secara nasional tercatat sebanyak 4.394.930 atau 97,7 persen dari total kapasitas yang disediakan selama periode 11 Maret hingga 1 April 2026. 
 
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, tren ini menunjukkan pergeseran pola perjalanan masyarakat yang semakin terencana. Angkutan kereta semakin diminati masyarakat.
 
“Perjalanan dengan kereta api terus meningkat sejak pertengahan Maret dan saat ini memasuki fase arus balik. Kereta api menjadi pilihan karena nyaman, terjadwal, dan memberikan kepastian perjalanan,” ujar Anne.
 
Pada layanan Kereta Api Jarak Jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.748.108 atau 104,9 persen dari total kapasitas 3.571.760 tempat duduk. Sementara itu, KA Lokal mencatat penjualan 646.822 tiket atau 69,8 persen dari total kapasitas 926.936 tempat duduk. Ketersediaan kursi masih terbuka, terutama pada relasi-relasi tertentu yang tidak ditempuh secara penuh oleh pelanggan.
 
Selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada 11 Maret hingga 1 April, pergerakan pelanggan di wilayah ini juga menunjukkan aktivitas yang tinggi. Di Daop 9 Jember, penjualan tiket tercatat sebanyak 207.931 pelanggan. Sementara itu, di Daop 8 Surabaya mencapai 461.226 pelanggan.
 
“Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat. Kami terus menjaga kualitas layanan agar setiap perjalanan berlangsung lancar, tepat waktu, dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan,” tutup Bobby.
Editor: Sabik Aji Taufan
