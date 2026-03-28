Pecah Rekor! Tiket Kereta Lebaran 2026 Terjual 4,7 Juta Lembar, Okupansi 104 Persen

JawaPos.com - Animo masyarakat menggunakan kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2026 masih sangat tinggi.

Hingga Sabtu, 28 Maret 2026 pagi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket sudah melampaui kapasitas tempat duduk yang tersedia, yakni mencapai 104,7 persen.

Lonjakan penumpang ini membuktikan bahwa kereta api tetap menjadi pilihan utama pemudik untuk kembali ke kota asal.

Pola pergerakan penumpang pun kini terlihat lebih menyebar dan fleksibel di berbagai relasi sepanjang hari.

Data terbaru menunjukkan konsistensi ledakan volume penumpang dalam sepekan terakhir.

Puncaknya terjadi pada 24 Maret 2026 dengan total 250.650 pelanggan dalam satu hari.

Angka ini memecahkan rekor volume harian tertinggi pada musim Lebaran tahun sebelumnya yang berada di angka 223.348 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan bahwa tren peningkatan ini sudah terasa sejak pertengahan Maret.

"Sejak pertengahan Maret, volume pelanggan terus meningkat dan saat ini masih berada dalam fase arus balik. Kereta api dipilih karena memberikan kepastian jadwal serta kenyamanan selama perjalanan," ujar Anne, Sabtu (28/3).

Okupansi Melebihi 100 Persen, Kok Bisa? Hingga saat ini, sebanyak 4,71 juta tiket telah terjual dari total kapasitas 4,49 juta tempat duduk.

Menariknya, okupansi Kereta Api (KA) Jarak Jauh bahkan menyentuh angka 111,4 persen. Mengapa angka tersebut bisa melebihi kapasitas total?

Anne menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan dengan karakteristik operasional kereta api yang dinamis.