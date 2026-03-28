Puncak Arus Balik Lebaran Gelombang Dua, 22 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta

JawaPos.com – Akhir pekan ini diprediksi jadi gelombang terakhir arus balik Lebaran 2026. Selain karena kebijakan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), belum semua kendaraan pemudik kembali ke tanah rantau.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri IrjenAgus Suryonugroho menyebut bahwa hingga hari ini, Sabtu (28/3), masih ada sekitar 22 persen kendaraan pemudik yang belum kembali ke Jakarta.

“Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22 persen. Jadi, kemungkinan hari ini juga agak sore ada bangkitan arus,” katanya di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu (28/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia juga memprediksi kepadatan kendaraan akan kembali terjadi pada Minggu (29/3) besok. Sebagai antisipasi, Korlantas menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way menuju Jakarta.

Di sisi lain, jumlah kendaraan yang belum kembali dari arah Jawa Barat hingga Jumat (27/3) berkisar 33-35 persen. Untuk mengurai potensi kepadatan, pihak kepolisian akan memanfaatkan tol fungsional.

“Kami kelola dengan baik dengan menggunakan Japek II Selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kami lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali,” katanya.

“Termasuk juga kita akan pantau juga dari Trans Sumatera, Bakauheni, Merak sampai Cikupa, Jakarta,” imbuhnya.