Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
28 Maret 2026, 19.33 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Gelombang Dua, 22 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta

Masih ada sekitar 22 persen kendaraan pemudik yang belum kembali ke Jakarta. (Jasa Marga) - Image

Masih ada sekitar 22 persen kendaraan pemudik yang belum kembali ke Jakarta. (Jasa Marga)

JawaPos.com – Akhir pekan ini diprediksi jadi gelombang terakhir arus balik Lebaran 2026. Selain karena kebijakan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), belum semua kendaraan pemudik kembali ke tanah rantau.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri IrjenAgus Suryonugroho menyebut bahwa hingga hari ini, Sabtu (28/3), masih ada sekitar 22 persen kendaraan pemudik yang belum kembali ke Jakarta.

“Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22 persen. Jadi, kemungkinan hari ini juga agak sore ada bangkitan arus,” katanya di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu (28/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia juga memprediksi kepadatan kendaraan akan kembali terjadi pada Minggu (29/3) besok. Sebagai antisipasi, Korlantas menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way menuju Jakarta.

Di sisi lain, jumlah kendaraan yang belum kembali dari arah Jawa Barat hingga Jumat (27/3) berkisar 33-35 persen. Untuk mengurai potensi kepadatan, pihak kepolisian akan memanfaatkan tol fungsional.

“Kami kelola dengan baik dengan menggunakan Japek II Selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kami lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali,” katanya.

“Termasuk juga kita akan pantau juga dari Trans Sumatera, Bakauheni, Merak sampai Cikupa, Jakarta,” imbuhnya.

Korlantas juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas one way lokal tahap tiga dari KM 390 Tol Batang-Kendal hingga KM 70 Tol Cikampek Utama guna mengantisipasi kepadatan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Arus Balik Lebaran 2026 Padat, Komdigi Pastikan Jaringan Tetap Ngebut hingga 110 Mbps - Image
Nasional

Arus Balik Lebaran 2026 Padat, Komdigi Pastikan Jaringan Tetap Ngebut hingga 110 Mbps

28 Maret 2026, 13.55 WIB

Diprediksi Ada Arus Balik Gelombang Kedua, Jasa Marga Imbau Pemudik Gunakan Rest Area Alternatif - Image
Nasional

Diprediksi Ada Arus Balik Gelombang Kedua, Jasa Marga Imbau Pemudik Gunakan Rest Area Alternatif

28 Maret 2026, 06.29 WIB

5 Tips Eco Driving saat Terjebak Macet Panjang Arus Balik Lebaran, Hemat BBM dan Tetap Nyaman - Image
Otomotif

5 Tips Eco Driving saat Terjebak Macet Panjang Arus Balik Lebaran, Hemat BBM dan Tetap Nyaman

28 Maret 2026, 02.17 WIB

Terpopuler

1

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

2

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

3

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

4

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

5

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

6

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

7

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

8

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

9

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore