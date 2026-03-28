Ryandi Zahdomo
28 Maret 2026, 21.51 WIB

Puncak Arus Balik 2026: 52 Ribu Penumpang KA Tiba di Jakarta Hari Ini, Cek Sisa Tiket dan Promonya!

Pemudik Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Memasuki masa puncak arus balik Lebaran gelombang 2, gelombang kedatangan pemudik di wilayah Daop 1 Jakarta mulai menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Berdasarkan data terbaru per Sabtu (28/3) pukul 09.00 WIB, sebanyak 52.961 penumpang tercatat tiba di berbagai stasiun di Jakarta dan sekitarnya.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, masa Angkutan Lebaran tahun ini ditetapkan mulai 11 Maret hingga 1 April 2026.

Hingga saat ini, keterisian tempat duduk atau okupansi rata-rata telah mencapai 82 persen.

Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir masih menjadi titik utama kedatangan penumpang.

Pada hari ini saja, Stasiun Pasar Senen melayani 18.788 penumpang yang tiba, disusul Stasiun Gambir dengan 15.439 penumpang.

Data menunjukkan bahwa arus balik sudah mulai terasa sejak 23 Maret lalu dengan rata-rata kedatangan di atas 50 ribu orang per hari.

Kota-kota asal penumpang didominasi dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

"Penumpang yang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta kebanyakan berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa timur, DI Yogyakarta serta Jawa Barat. Seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo,Tegal, Madiun, Kutoarjo," ujar Franoto, Sabtu (28/3).

Promo Silaturahmi: Diskon Tiket 20%

Bagi masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan paska-Lebaran, KAI masih menyediakan promo menarik.

Terdapat diskon Promo Silaturahmi sebesar 20% untuk keberangkatan hingga 1 April 2026.

Promo ini berlaku untuk kelas eksekutif di 61 perjalanan KA yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen.

Namun, perlu dicatat bahwa diskon ini tidak berlaku untuk kereta kelas luxury atau kereta wisata lainnya seperti Panoramic dan Priority.

