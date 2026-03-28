Arus Balik Memuncak! 383 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, Cek Jadwal Rekayasa Lalin dan Diskon Tarif Tol

JawaPos.com – Gelombang arus balik Idulfitri 1447H mulai mencapai puncaknya. Ribuan kendaraan dari arah Timur Trans Jawa kini terpantau memadati jalur menuju Jakarta. Berdasarkan data terbaru, antusiasme pemudik untuk kembali ke ibu kota meningkat tajam, terutama dengan adanya daya tarik potongan tarif tol.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat sebanyak 383.464 kendaraan telah melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Jakarta sejak hari Lebaran hingga H+5 (21–26 Maret 2026). Angka ini melonjak hingga 130,19% dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Tingginya volume kendaraan ini diprediksi masih akan terus bertambah. Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, tren kenaikan ini sudah terlihat sejak periode awal mudik hingga arus balik saat ini.

Berdasarkan data lalu lintas periode H-10 hingga H+5 (11–26 Maret 2026), tercatat sebanyak 559.529 kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa atau meningkat 26,58% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 442.030 kendaraan.

Sementara itu, pada data shift 1 tanggal 27 Maret 2026, tercatat sebanyak 26.067 kendaraan atau meningkat signifikan sebesar 188,48% dari lalu lintas normal sebanyak 9.036 kendaraan.

"Data tersebut menunjukkan bahwa arus balik dari wilayah Timur Trans Jawa masih terus berlangsung," ujar Ria, Sabtu (28/3).

Strategi Rekayasa Lalin: One Way dan Contraflow Berlaku

Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian bersama Jasa Marga telah menerapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas di titik-titik krusial. Pengendara diimbau untuk memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan.

Ria menambahkan, rekayasa ini meliputi one way lokal yang disambung dengan sistem lawan arus (contraflow).

"Dalam mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada periode arus balik, berbagai rekayasa lalu lintas telah diberlakukan, antara lain one way lokal dari KM 263 Jalan Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta–Cikampek sejak pukul 10.23 WIB atas diskresi Kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan contraflow dari KM 70 hingga KM 47 arah Jakarta," jelasnya.

Masih Ada Diskon Tarif Tol 30%!

Kabar baik bagi Anda yang ingin menghindari puncak macet, JTT masih memberlakukan potongan tarif tol sebagai bentuk apresiasi dan strategi distribusi lalu lintas agar tidak menumpuk di satu waktu.

"Selain itu, JTT juga menghadirkan alternatif perjalanan melalui pemberlakuan potongan tarif tol sebesar 30% untuk perjalanan menerus dari GT Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang–Semarang menuju GT Cikampek Utama Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek yang masih berlaku hingga pukul 24.00 WIB," katanya.

Adapun potongan tarif sebesar 23% untuk seluruh transaksi di Ruas Jalan Tol Batang–Semarang juga tetap diberlakukan hingga 31 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan lalu lintas secara lebih merata sekaligus memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan.