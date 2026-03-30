3,7 Juta Kendaraan Serbu Tol Nusantara Selama Lebaran 2026, Ruas Solo-Jogja Pecah Rekor

JawaPos.com - Lonjakan arus lalu lintas terjadi secara signifikan di berbagai penjuru tanah air selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) mencatat sebanyak 3,7 juta kendaraan melintasi ruas tol Regional Nusantara hingga berakhirnya periode arus mudik dan balik.

Angka tepatnya menyentuh 3.723.266 kendaraan yang terhitung sejak H-10 hingga H+8 Idulfitri 1447H, atau mulai 11 hingga 29 Maret 2026.

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 7,43% jika dibandingkan dengan volume lalu lintas normal yang biasanya berada di angka 3.465.891 kendaraan.

Salah satu sorotan utama dalam periode mudik tahun ini adalah melonjaknya trafik di Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo, khususnya pada Segmen Kartasura–Prambanan.

Tercatat ada 491.619 kendaraan yang melintas, melonjak tajam hingga 87,74% dari volume normal.

Sebanyak 254.489 kendaraan terpantau menuju arah Yogyakarta melalui Gerbang Tol (GT) Prambanan, membuktikan tingginya animo masyarakat menggunakan jalur fungsional atau ruas baru ini.

Rincian Lonjakan Kendaraan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi Selain di Pulau Jawa, peningkatan trafik juga terasa kuat di luar Jawa. Berikut adalah rincian kenaikan volume kendaraan di tiga wilayah lainnya:

- Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi: Tercatat 365.645 kendaraan melintas (naik 26,53%).

Menariknya, pergerakan dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu mendominasi arus di ruas ini.

- Tol Balikpapan–Samarinda: Ruas tol pertama di Kalimantan ini mencatat kenaikan drastis sebesar 51,65% dengan total 305.620 kendaraan.

- Tol Manado–Bitung: Di Sulawesi Utara, tercatat ada 130.826 kendaraan yang melintas, naik tipis sekitar 4,43% dari periode normal.