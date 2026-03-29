Puncak Arus Balik Lebaran 2026: 167 ribu kendaraan Lintasi Tol Tangerang-Merak

JawaPos.com - Volume kendaraan yang melintasi sejumlah ruas tol utama milik ASTRA Infra terpantau melonjak signifikan pada H+6 Lebaran, Sabtu (28/3). Meski terjadi peningkatan arus lalu lintas, kondisi di lapangan dilaporkan tetap lancar dan terkendali.

Memasuki akhir periode mudik dan balik tahun ini, ruas tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto menjadi titik paling sibuk yang dilalui pemudik.

Di ruas Tol Tangerang-Merak, tercatat sekitar 167 ribu kendaraan melintas dalam satu hari. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 14,3% jika dibandingkan dengan Lalu Lintas Harian (LHR) normal.

Sementara itu, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mencatat volume sekitar 93 ribu kendaraan. Lonjakan di ruas ini bahkan mencapai 61% dibandingkan hari biasa. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian menerapkan diskresi khusus di jalur ini.

"Situasi one way arah Jakarta diberlakukan atas diskresi Kepolisian," ujar Deddy Pradityo Opficon, Head of Corporate Communications ASTRA Infra, Minggu (29/3).

Kondisi serupa terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di ruas Tol Jombang-Mojokerto. Tercatat ada 59 ribu kendaraan yang melintas, melesat 73% dibandingkan lalu lintas normal dan naik 12% dibanding periode Lebaran tahun lalu.

Menghadapi puncak arus balik ini, manajemen ASTRA Infra menekankan pentingnya kondisi fisik pengemudi agar tetap prima selama perjalanan jauh.

"ASTRA Infra mengimbau seluruh pengguna jalan untuk beristirahat di rest area yang tersedia di sepanjang ruas tol ASTRA Infra apabila merasa lelah atau setelah maksimal 4 jam berkendara," tambah Deddy.