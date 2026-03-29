Nanda Prayoga
29 Maret 2026, 21.53 WIB

Puncak Arus Balik Kedua di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, 32 Kapal Dikerahkan Urai Antrean

Pemudik sepeda motor menumpuk di tolgate sepeda motor Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu (29/3/2026). (ANTARA/Novi Husdinariyanto) - Image

Pemudik sepeda motor menumpuk di tolgate sepeda motor Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu (29/3/2026). (ANTARA/Novi Husdinariyanto)

JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerapkan skenario operasi “sangat padat” saat puncak arus balik kedua Lebaran 2026, Minggu (29/3).

Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang hendak menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, ASDP mengerahkan 32 kapal pada lintasan Ketapang–Gilimanuk 

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa dari total 32 kapal yang dioperasikan, sebanyak 18 unit menggunakan pola tiba bongkar berangkat (TBB).

Skema ini diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan, baik sepeda motor, mobil pribadi, maupun truk logistik.

"Yang beroperasi dengan pola TBB di Dermaga MB-IV ada empat unit, di LCM 11 unit, sedangkan di Dermaga Bulusan ada tiga unit kapal feri yang menerapkan TBB," ujar Arief di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Minggu (29/3) seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, hingga saat ini arus penyeberangan pada masa puncak arus balik masih relatif terkendali.

Didukung pula oleh kesiapan armada yang sebagian besar dioperasikan dengan skema TBB guna mengantisipasi antrean kendaraan di pelabuhan.

"Kami terus berkoordinasi dengan regulator (KSOP, BPTD) dan kepolisian untuk kelancaran arus balik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk," katanya.

Puncak arus balik kedua Idul didominasi pemudik pengguna sepeda motor, disusul kendaraan roda empat.

Bahkan, lonjakan jumlah sepeda motor membuat antrean di jalur khusus roda dua penuh, sehingga sebagian dialihkan ke pintu tiket kendaraan roda empat.

Sementara itu, data Posko Angkutan Lebaran Ketapang selama 24 jam pada periode 28 Maret 2026 pukul 00.00–23.59 WIB mencatat sebanyak 208 trip kapal dari Pelabuhan Ketapang.

Jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali pada periode tersebut mencapai 49.523 orang. Menurun 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 56.539 orang.

Untuk kendaraan, sepeda motor tercatat sebanyak 8.925 unit atau turun 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10.498 unit.

Artikel Terkait
H+8, 113 Ribu Tiket Kereta Arus Balik Lebaran Masih Tersedia - Image
Bisnis

H+8, 113 Ribu Tiket Kereta Arus Balik Lebaran Masih Tersedia

29 Maret 2026, 21.40 WIB

Arus Balik 2026, ASDP Ketapang Terapkan Skenario Sangat Padat pada H+7 Lebaran - Image
Ekonomi

Arus Balik 2026, ASDP Ketapang Terapkan Skenario Sangat Padat pada H+7 Lebaran

29 Maret 2026, 20.34 WIB

Ribuan Pemudik Serbu Stasiun Mojokerto, Arus Balik KA Terus Meningkat - Image
Nasional

Ribuan Pemudik Serbu Stasiun Mojokerto, Arus Balik KA Terus Meningkat

29 Maret 2026, 20.23 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

