Nanda Prayoga
29 Maret 2026, 20.23 WIB

Ribuan Pemudik Serbu Stasiun Mojokerto, Arus Balik KA Terus Meningkat

KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - Arus balik pemudik yang menggunakan kereta api di Mojokerto tercatat cukup tinggi, dengan jumlah penumpang yang datang mencapai ribuan orang. Berdasarkan data KAI Daop 8, sebanyak 1.268 penumpang tercatat turun di Stasiun Mojokerto pada Kamis (26/3).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa total penumpang yang berada di Stasiun Mojokerto pada hari tersebut mencapai 1.980 orang. Dari jumlah itu, 712 penumpang melakukan perjalanan berangkat.

’’Sebanyak 1.268 penumpang tiba di Stasiun Mojokerto,’’ terangnya, dikutip dari Radar Mojokerto (Jawa Pos Group), Minggu (29/3).

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa selama periode angkutan Lebaran 11-26 Maret, Stasiun Mojokerto telah melayani total 26.643 penumpang. Rinciannya, 13.724 penumpang berangkat dan 12.919 penumpang datang.

’’Selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada 11 Maret hingga 1 April atau H+10 nanti, Stasiun Mojokerto diprediksi akan melayani sebanyak 33.000 penumpang,’’ bebernya.

Proyeksi tersebut terdiri dari 16.635 penumpang yang berangkat dan 16.365 penumpang yang tiba. Data KAI Daop 8 juga mencatat, puncak arus mudik terjadi pada 19 Maret dengan total 2.073 penumpang. Sementara itu, puncak arus balik berlangsung pada Rabu (25/3) dengan jumlah penumpang mencapai 2.247 orang.

Selama masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung dari 11 Maret hingga 1 April, Stasiun Mojokerto melayani 32 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Layanan tersebut terdiri atas 28 perjalanan reguler dan 4 perjalanan tambahan.

’’Kami mengimbau para penumpang agar mengatur waktu kedatangan di stasiun lebih awal guna mengantisipasi risiko tertinggal kereta,’’ tutup Mahendro.

Editor: Estu Suryowati
