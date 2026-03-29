Antara
29 Maret 2026, 20.14 WIB

370 Ribu Lebih Penumpang KA Kembali ke Jakarta via Daop I Selama Sepekan Arus Balik Lebaran

Pemudik Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat selama sepekan arus balik Lebaran, total kedatangan penumpang kereta api di wilayah kerjanya mencapai 370.559 orang.

"Selama periode arus balik dari 23 hingga 29 Maret 2026, total kedatangan penumpang mencapai 370.559 orang," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Minggu (29/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Berdasarkan data pada Minggu (29/3) pukul 09.00 WIB, bahwa rata-rata kedatangan harian tercatat konsisten di atas 50 ribu penumpang.

Volume kedatangan penumpang tertinggi terjadi pada 25 Maret dengan 53.406 orang, disusul 28 Maret sebanyak 53.368 penumpang.

KAI memproyeksikan tren arus balik masih akan tetap tinggi pada beberapa hari ke depan.

Pada Senin (30/3) besok, jumlah kedatangan diperkirakan masih berada di atas 49 ribu penumpang, dan pada 31 Maret di atas 44 ribu penumpang.

Franoto memastikan bahwa KAI terus memastikan kesiapan layanan di seluruh lini, mulai dari operasional perjalanan hingga pelayanan di stasiun.

"KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa arus balik, dengan memastikan perjalanan kereta api berjalan aman, lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan hingga tiba di stasiun tujuan," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, KAI juga menghadirkan berbagai dukungan di stasiun.  

Mulai dari menambah petugas, layanan informasi, serta mengatur arus penumpang agar tetap tertib dan kondusif.

Terkait tingginya arus balik Lebaran, KAI mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu memperhatikan barang bawaan. Juga memastikan tidak ada barang yang tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun.

Dengan tingginya volume kedatangan yang dikelola dengan baik, Franoto optimistis KAI dapat terus menghadirkan layanan transportasi publik yang andal, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran.

