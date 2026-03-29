29 Maret 2026, 19.30 WIB

Jajal Sendiri Tol Trans Jawa, Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Hadapi Arus Balik Lebaran 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menjajal sendiri jalur arus balik menggunakan mobil. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan infrastruktur arus balik lebaran 2026 telah siap seluruhnya. Dia bahkan langsung mengetes sendiri fasilitas jalan dengan berkendara dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang menuju Brebes.
 
Dalam perjalanan ini, Dody mengendarai mobil sendiri tanpa sopir. Dia merasakan langsung kondisi jalanan sejauh 26,4 kilometer. Dody mengetes dinamika kendaraan saat melintasi tiap sambungan jembatan dan bahu jalan Tol Trans Jawa.
 
"Secara umum bagus dan smooth, keren. Bahu jalan juga oke. Saya tadi sempat coba lewat bahu jalan untuk tes kualitasnya," kata Dody, Minggu (29/3).
 
Meski begitu, Dody tak memungkiri masih ditemukan beberapa titik jalan yang masih bergelombang, dan rusak, terutama di ruas mendekati Exit Brebes dan sebelumnya beberapa titik di Tol Cipali.
 
 
"Ada beberapa titik dekat Brebes yang agak rusak di bagian jembatan, tapi tidak banyak. Sudah saya instruksikan untuk segera dibetulkan," imbuh Dody. 
 
Selain memastikan kesiapan infrastruktur konektivitas, Dody juga meninjau langsung penanganan banjir rob di Brebes. Langkah ini untuk mengantisipasi bencana alam berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.
 
Sebelumnya, Dudy mengatakan, perbaikan saranan sudah diselesaikan sejak H-10 lebaran. Namun, dengan dinamika lalu lintas yang terjadi sejak periode mudik, membuat terjadi perubahan struktur jalan.
 
“Kami memastikan jalan tol siap digunakan, khususnya dari sisi kualitas. Perbaikan telah diselesaikan sebelum H-10 Lebaran. Namun, curah hujan yang tinggi, volume lalu lintas yang meningkat, serta masih ditemukannya kendaraan angkutan barang yang melintas saat masa pembatasan, berpotensi menyebabkan kerusakan seperti lubang," kata Dudy di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada Sabtu (28/03).
 
Apabila ditemukan jalan rusak, Dudy telah mengintruksikan agar segera dilakukan perbaikan maksimal dalam waktu 1x24 jam. Dengan begitu, arus lalu lintas kendaraan tidak mengalami pelambatan.
 
 
Artikel Terkait
Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta - Image
Jabodetabek

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

30 Maret 2026, 05.06 WIB

Amankan Arus Balik Gelombang II, Polri Kerahkan ETLE Drone Presisi Tindak Kendaraan Sumbu 3 - Image
Nasional

Amankan Arus Balik Gelombang II, Polri Kerahkan ETLE Drone Presisi Tindak Kendaraan Sumbu 3

30 Maret 2026, 02.35 WIB

Tol Solo-Yogyakarta Melonjak 92%! Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Melintas Hingga H+7 Lebaran - Image
Nasional

Tol Solo-Yogyakarta Melonjak 92%! Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Melintas Hingga H+7 Lebaran

29 Maret 2026, 22.03 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

