Jajal Sendiri Tol Trans Jawa, Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Hadapi Arus Balik Lebaran 2026

JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan infrastruktur arus balik lebaran 2026 telah siap seluruhnya. Dia bahkan langsung mengetes sendiri fasilitas jalan dengan berkendara dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang menuju Brebes.

Dalam perjalanan ini, Dody mengendarai mobil sendiri tanpa sopir. Dia merasakan langsung kondisi jalanan sejauh 26,4 kilometer. Dody mengetes dinamika kendaraan saat melintasi tiap sambungan jembatan dan bahu jalan Tol Trans Jawa.

"Secara umum bagus dan smooth, keren. Bahu jalan juga oke. Saya tadi sempat coba lewat bahu jalan untuk tes kualitasnya," kata Dody, Minggu (29/3).

Meski begitu, Dody tak memungkiri masih ditemukan beberapa titik jalan yang masih bergelombang, dan rusak, terutama di ruas mendekati Exit Brebes dan sebelumnya beberapa titik di Tol Cipali.

"Ada beberapa titik dekat Brebes yang agak rusak di bagian jembatan, tapi tidak banyak. Sudah saya instruksikan untuk segera dibetulkan," imbuh Dody.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur konektivitas, Dody juga meninjau langsung penanganan banjir rob di Brebes. Langkah ini untuk mengantisipasi bencana alam berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.

Sebelumnya, Dudy mengatakan, perbaikan saranan sudah diselesaikan sejak H-10 lebaran. Namun, dengan dinamika lalu lintas yang terjadi sejak periode mudik, membuat terjadi perubahan struktur jalan.

“Kami memastikan jalan tol siap digunakan, khususnya dari sisi kualitas. Perbaikan telah diselesaikan sebelum H-10 Lebaran. Namun, curah hujan yang tinggi, volume lalu lintas yang meningkat, serta masih ditemukannya kendaraan angkutan barang yang melintas saat masa pembatasan, berpotensi menyebabkan kerusakan seperti lubang," kata Dudy di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada Sabtu (28/03).

Apabila ditemukan jalan rusak, Dudy telah mengintruksikan agar segera dilakukan perbaikan maksimal dalam waktu 1x24 jam. Dengan begitu, arus lalu lintas kendaraan tidak mengalami pelambatan.