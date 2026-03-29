SBY-JK Melayat Eks Menhan Juwono Sudarsono, Jenazah Dimakamkan di TMP Kalibata

JawaPos.com – berpulangnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Sabtu (28/3) meninggalkan duka bagi sejumlah mantan pemimpin bangsa.

Hari ini, Minggu (29/3), Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla datang melayat Juwono yang jenazahnya disemayamkan di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta.

SBY tiba di Kemhan pada pukul 10.10 WIB, sedangkan Jusuf Kalla (JK) telah berkunjung terlebih dahulu sekitar pukul 09.30 WIB. Jenazah Juwono Sudarsono disemayamkan di Ruang Hening, Gedung Kemhan.

"Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, almarhum Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Saya mengenal almarhum secara pribadi," kata SBY usai bertakziah, sebagaimana dilansir dari Antara.

Selain kedua tokoh tersebut, sejumlah anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga turut bertakziah.

Di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Setelah prosesi persemayaman selesai, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan langsung memimpin upacara pelepasan jenazah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Sejumlah pejabat Kemhan hingga keluarga mendiang turut hadir dalam upacara pelepasan jenazah itu.

SBY mengenang sosok Juwono sebagai Menteri Pertahanan yang turut berkontribusi untuk memodernisasi kekuatan pertahanan Indonesia.

Menurut SBY, Juwono merupakan sosok cemerlang di bidang pertahanan yang berlatar belakang sipil.

"Salah satu yang kami pikirkan dulu dengan Pak Juwono dan kemudian dengan Pak Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana Indonesia memiliki Universitas Pertahanan," kata SBY.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Juwono Sudarsono, meninggal dunia.