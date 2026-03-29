Antara
29 Maret 2026, 19.16 WIB

SBY-JK Melayat Eks Menhan Juwono Sudarsono, Jenazah Dimakamkan di TMP Kalibata

Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bertakziah atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JawaPos.com – berpulangnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Sabtu (28/3) meninggalkan duka bagi sejumlah mantan pemimpin bangsa.

Hari ini, Minggu (29/3), Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla datang melayat Juwono yang jenazahnya disemayamkan di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta.

SBY tiba di Kemhan pada pukul 10.10 WIB, sedangkan Jusuf Kalla (JK) telah berkunjung terlebih dahulu sekitar pukul 09.30 WIB. Jenazah Juwono Sudarsono disemayamkan di Ruang Hening, Gedung Kemhan.

"Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, almarhum Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Saya mengenal almarhum secara pribadi," kata SBY usai bertakziah, sebagaimana dilansir dari Antara.

Selain kedua tokoh tersebut, sejumlah anggota kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga turut bertakziah.

Di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Setelah prosesi persemayaman selesai, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan langsung memimpin upacara pelepasan jenazah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Sejumlah pejabat Kemhan hingga keluarga mendiang turut hadir dalam upacara pelepasan jenazah itu.

SBY mengenang sosok Juwono sebagai Menteri Pertahanan yang turut berkontribusi untuk memodernisasi kekuatan pertahanan Indonesia.

Menurut SBY, Juwono merupakan sosok cemerlang di bidang pertahanan yang berlatar belakang sipil.

"Salah satu yang kami pikirkan dulu dengan Pak Juwono dan kemudian dengan Pak Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana Indonesia memiliki Universitas Pertahanan," kata SBY.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Juwono Sudarsono, meninggal dunia.

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tersebut meninggal dunia pada Sabtu (28/3) pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Artikel Terkait
Status Siaga 1  TNI Tak Terkait Geopolitik Timur Tengah, Menhan Sjafrie: Itu Bahasa Prajurit  - Image
Nasional

Status Siaga 1  TNI Tak Terkait Geopolitik Timur Tengah, Menhan Sjafrie: Itu Bahasa Prajurit 

12 Maret 2026, 23.01 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pastikan Retrofit Kapal Induk Garibaldi di Galangan dalam Negeri - Image
Hankam

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pastikan Retrofit Kapal Induk Garibaldi di Galangan dalam Negeri

12 Maret 2026, 20.20 WIB

Dialog Panjang dengan Wakil Perdana Menteri Australia, Menhan Sjafrie Singgung Pembangunan Fasilitas Latihan Internasional di Morotai - Image
Nasional

Dialog Panjang dengan Wakil Perdana Menteri Australia, Menhan Sjafrie Singgung Pembangunan Fasilitas Latihan Internasional di Morotai

12 Maret 2026, 19.11 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

