Muhammad Ridwan
28 Maret 2026, 23.33 WIB

Eks Menteri Pertahanan Era Gus Dur–SBY, Juwono Sudarsono Meninggal Dunia

Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, meninggal dunia, pada Sabtu (28/3). (ANTARA)

JawaPos.com - Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, meninggal dunia, pada Sabtu (28/3). Juwono mengembuskan napas terakhir pada pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta. 

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait.

“Betul, Bapak Juwono Sudarsono meninggal dunia,” kata Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Juwono Sudarsono wafat pada usia 84 tahun. Rencananya, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/3). Semasa hidupnya, Juwono Sudarsono dikenal sebagai tokoh penting di bidang pertahanan dan pendidikan. 

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Juwono juga pernah mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era B. J. Habibie.

