Juwono Sudarsono di Mata Mahfud MD: Beliau Ilmuwan Besar, Kuasai Geopolitik Global

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sebagai ilmuwan besar.

“Saya dulu menggantikan Prof. Juwono di awal pemerintahan Gus Dur (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid). Sejujurnya beliau seorang ilmuwan besar yang menguasai masalah pertahanan dari optik geopolitik global,” kata Mahfud yang sempat menjabat Menhan setelah Juwono.

Oleh sebab itu, dia memandang Juwono merupakan orang yang sangat tepat menjadi Menhan pada masanya. “Beliau orang yang sangat tepat menjadi Menhan pada masanya. Orangnya santun, bicaranya tidak meledak-ledak, tetapi daya tariknya luar biasa kuatnya,” kenangnya.

Ia kemudian berharap Juwono mendapat surga Allah SWT.

“Semoga beliau mendapat surga-Nya,” doanya.

Sebelumnya, kabar duka terkait meninggal dunianya Menteri Pertahanan pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dibenarkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait.

Rico menyampaikan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tersebut meninggal dunia pada Sabtu (28/3) pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan pemakaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie tersebut dijadwalkan pada Minggu (29/3), di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.