Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
29 Maret 2026, 00.40 WIB

Juwono Sudarsono di Mata Mahfud MD: Beliau Ilmuwan Besar, Kuasai Geopolitik Global

Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, meninggal dunia, pada Sabtu (28/3). (ANTARA)

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sebagai ilmuwan besar.

“Saya dulu menggantikan Prof. Juwono di awal pemerintahan Gus Dur (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid). Sejujurnya beliau seorang ilmuwan besar yang menguasai masalah pertahanan dari optik geopolitik global,” kata Mahfud yang sempat menjabat Menhan setelah Juwono.

Oleh sebab itu, dia memandang Juwono merupakan orang yang sangat tepat menjadi Menhan pada masanya. “Beliau orang yang sangat tepat menjadi Menhan pada masanya. Orangnya santun, bicaranya tidak meledak-ledak, tetapi daya tariknya luar biasa kuatnya,” kenangnya.

Ia kemudian berharap Juwono mendapat surga Allah SWT.

“Semoga beliau mendapat surga-Nya,” doanya.

Sebelumnya, kabar duka terkait meninggal dunianya Menteri Pertahanan pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dibenarkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait.

Rico menyampaikan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tersebut meninggal dunia pada Sabtu (28/3) pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan pemakaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie tersebut dijadwalkan pada Minggu (29/3), di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Adapun selain menjabat sebagai Menhan maupun Mendikbud, Juwono diketahui sempat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore