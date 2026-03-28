Jabodetabek
Ryandi Zahdomo
29 Maret 2026, 05.55 WIB

2,5 Juta Kendaraan Serbu Jabotabek, Jasa Marga Ungkap Puncak Arus Balik Lebaran 2026

Hingga H+6 Idul Fitri 1447 H, jutaan kendaraan tercatat telah melintasi gerbang tol utama menuju Jakarta dan sekitarnya. (Jasa Marga)

JawaPos.com - Tingginya volume kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek menandai puncak arus balik Lebaran 2026. Hingga H+6 Idul Fitri 1447 H, jutaan kendaraan tercatat telah melintasi gerbang tol utama menuju Jakarta dan sekitarnya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 2.561.629 kendaraan telah kembali ke Jabotabek pada periode 11 hingga 27 Maret 2026. Angka ini merupakan akumulasi dari empat Gerbang Tol (GT) Utama: Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menuturkan, jumlah tersebut baru mencapai sebagian dari total prediksi kendaraan yang akan masuk ke Jakarta.

Rivan mengatakan, sebanyak 2,5 juta kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek tersebut merupakan 75,47 persen dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan kembali ke wilayah Jabotabek selama periode 11–31 Maret 2026.

Mayoritas kendaraan berasal dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) dengan total 1,19 juta kendaraan. Sementara dari arah Barat (Merak) tercatat 762 ribu kendaraan, dan dari arah Selatan (Puncak) mencapai 607 ribu kendaraan.

Lonjakan Signifikan di Gerbang Tol Cikampek Utama

Puncak kepadatan arus balik terlihat jelas pada Jumat, 27 Maret 2026 (H+6). Pada hari tersebut, volume lalu lintas melonjak hingga 45,7 persen dibandingkan kondisi normal.

Peningkatan jumlah kendaraan tertinggi tercatat terjadi di GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) menuju Jakarta yang mencapai 87.635 kendaraan atau meningkat sebesar 206,9 persen dari lalin normal sebanyak 28.559 kendaraan.

"Hal ini menunjukkan bahwa arus balik dari arah Timur masih menjadi kontribusi utama lalu lintas menuju Jabotabek," ujar Rivan, Sabtu (28/3).

Untuk mengantisipasi penumpukan, Jasa Marga telah menambah gardu operasi dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kepolisian di titik-titik krusial.

Salah satu strategi mengurai kemacetan di titik pertemuan arus (KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek) adalah dengan mengalihkan kendaraan dari arah Bandung ke jalur fungsional.

"Berdasarkan diskresi Kepolisian, kami juga mengupayakan distribusi lalu lintas agar tidak terpusat di satu titik. Pengguna jalan dari arah Bandung dapat memanfaatkan jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan melalui akses KM 77 Jalan Tol Cipularang arah Jakarta," katanya.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang merupakan titik pertemuan arus balik dari Bandung dan Trans Jawa.

Menariknya, jalur fungsional Japek II Selatan ini tidak dikenakan tarif tambahan bagi pengguna jalan, sehingga bisa menjadi opsi efisien bagi pemudik.

Rivan mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh agar tidak memaksakan diri dalam kondisi lelah.

Artikel Terkait
Arus Balik Diwarnai Antrean Gara-gara Kurang Saldo e-Toll, saatnya Implementasikan MLFF? - Image
Bisnis

Arus Balik Diwarnai Antrean Gara-gara Kurang Saldo e-Toll, saatnya Implementasikan MLFF?

29 Maret 2026, 05.28 WIB

Siap Hadapi Arus Balik Gelombang Kedua, Menteri PU Pastikan Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik - Image
Nasional

Siap Hadapi Arus Balik Gelombang Kedua, Menteri PU Pastikan Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik

29 Maret 2026, 05.18 WIB

Arus Balik Lebaran 2026: Volume Kendaraan di Tol Layang MBZ Naik 82 Persen Menuju Jakarta - Image
Jabodetabek

Arus Balik Lebaran 2026: Volume Kendaraan di Tol Layang MBZ Naik 82 Persen Menuju Jakarta

29 Maret 2026, 05.14 WIB

Terpopuler

1

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

2

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

3

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

4

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

5

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

6

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

7

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

8

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

9

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

10

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

