Arus Balik Lebaran 2026: Volume Kendaraan di Tol Layang MBZ Naik 82 Persen Menuju Jakarta

JawaPos.com - Di akhir pekan libur Lebaran 2026 ini, kendaraan yang kembali ke Jakarta terus meningkat. Hingga H+6 Lebaran, Jalan Layang MBZ masih menjadi primadona sekaligus titik tersibuk bagi para pemudik yang melakukan arus balik.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) mencatatkan kenaikan volume lalu lintas yang sangat signifikan pada Jumat, 27 Maret 2026. Sebanyak 44.213 kendaraan terpantau melintasi Jalan Layang MBZ menuju arah Jakarta.

Angka ini meroket tajam sebesar 82,87 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar di angka 24.177 kendaraan. Desti Anggraeni, GM Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, menjelaskan bahwa tren ini menandakan puncak arus balik kedua masih terasa.

"Peningkatan ini menunjukkan arus balik masih berlangsung, dengan volume kendaraan yang tinggi terutama pada periode pagi dan malam hari," ujar Desti di Bekasi (28/03).

Arus Keluar Jakarta Mulai Melandai

Berbanding terbalik dengan arah Jakarta, jumlah kendaraan yang meninggalkan ibu kota justru mengalami penurunan. Tercatat hanya ada 25.730 kendaraan yang melintas keluar Jakarta, atau turun sekitar 17,16 persen dari angka normal 31.060 kendaraan.

Hal ini mengonfirmasi bahwa pergerakan mudik telah berakhir sepenuhnya, dan kini fokus petugas beralih pada pengamanan arus masuk ke wilayah Jabodetabek.

Lalu Lintas Terkendali Meski Padat

Walaupun didominasi oleh ribuan kendaraan yang kembali dari kampung halaman, PT JJC memastikan kondisi di atas jalan tol tetap kondusif. Pemantauan intensif dilakukan untuk mencegah terjadinya kepadatan yang mengunci pergerakan.

"Kondisi ini mencerminkan bahwa arus lalu lintas di Ruas Jalan Layang MBZ saat ini didominasi oleh kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Meskipun demikian, secara umum lalu lintas masih terpantau lancar dan terkendali dengan dukungan pemantauan lalu lintas secara intensif serta kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan," tambah Desti.

Mengingat faktor cuaca yang tidak menentu dan kondisi fisik yang mungkin mulai lelah setelah perjalanan jauh, PT JJC meminta pengguna jalan untuk tidak memaksakan diri.

Selain mengecek kecukupan BBM dan saldo kartu tol, kewaspadaan terhadap hujan juga menjadi kunci perjalanan aman. Pengendara diingatkan untuk mengantisipasi jarak pandang yang berkurang saat hujan melanda jalur layang.