One Way Tol Trans Jawa Masih Berlaku, Hindari Exit Cikopo dan Gunakan Jalur Alternatif Ini

JawaPos.com - Penerapan rekayasa lalu lintas one way lokal di Tol Trans Jawa masih berlanjut hingga hari ini, Sabtu (28/03).

Untuk menghindari penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu, pengendara yang menuju arah timur diminta lebih cerdas memilih pintu keluar tol.

Saat ini, sistem satu arah tersebut diberlakukan mulai dari KM 263 Ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama).

Lonjakan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyarankan pengguna jalan untuk tidak memaksakan diri keluar di gerbang tol yang sudah padat.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, distribusi kendaraan sangat penting agar arus tetap mengalir.

Selama one way lokal masih berlangsung, pengguna jalan yang memiliki tujuan menuju wilayah timur Trans Jawa diimbau untuk memanfaatkan akses keluar alternatif.

Sebagai informasi terkini, akses keluar Cikopo terpantau cukup padat, sehingga pengguna jalan dapat memanfaatkan jalur alternatif akses keluar lain seperti Dawuan di KM 68.

"Kami juga mengimbau pengguna jalan untuk mengikuti rambu serta arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap lancar tanpa mengganggu arus utama pada jalur one way," ujar Ria, Sabtu (28/3).

Selain mencari jalur alternatif seperti Gerbang Tol Dawuan, pengendara juga disarankan melakukan persiapan digital.

Memantau CCTV secara langsung bisa menjadi kunci agar tidak terjebak kemacetan panjang.

"Untuk mendukung perencanaan perjalanan yang lebih baik, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fitur CCTV real-time yang tersedia pada aplikasi Travoy guna memantau kondisi lintas terkini sebelum menentukan rute perjalanan," tambah Ria.

Tips Aman Berkendara di Tol Trans Jawa Pihak JTT juga mengingatkan beberapa poin krusial sebelum Anda menginjak pedal gas di jalur one way: