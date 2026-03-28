Arus Balik Gelombang 2 Memuncak, Contraflow KM 390-385 Tol Batang-Semarang Diberlakukan

JawaPos.com - Arus balik Idul Fitri 1447 H terus menunjukkan peningkatan volume kendaraan jelang akhir masa arus balik gelombang 2.

Menanggapi kondisi tersebut, PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) bersama Kepolisian resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Batang-Semarang arah Jakarta hari ini, Sabtu (28/03).

Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan dan memastikan perjalanan pemudik tetap lancar serta aman saat kembali ke Ibu Kota.

Rekayasa contraflow mulai diterapkan tepat pada pukul 12.40 WIB. Titik rekayasa ini membentang dari KM 390 sampai dengan KM 385 arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Batang-Semarang.

Ria Marlinda Paallo, VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

"JSB mendukung penuh kebijakan rekayasa lalu lintas yang ditetapkan oleh Kepolisian guna memastikan arus kendaraan tetap terkendali dan bergerak optimal, khususnya pada periode arus balik dengan volume kendaraan yang meningkat," ujar Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Optimalisasi Layanan di Gerbang Tol Kalikangkung Selain rekayasa jalur, PT Jasamarga Semarang Batang juga mempercepat proses transaksi di titik krusial.

Saat ini, Gerbang Tol Kalikangkung telah mengoperasikan hingga 12 gardu transaksi khusus untuk kendaraan yang menuju arah Jakarta.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat meminimalisir antrean panjang di gerbang tol.

Petugas di lapangan juga disiagakan penuh untuk mengatur lalu lintas dan membantu pengguna jalan yang mengalami kendala.

Pihak Jasa Marga mengingatkan para pengendara untuk selalu waspada dan mengecek kesiapan sebelum masuk ke jalan tol.

Pastikan kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima untuk perjalanan jauh.