Ryandi Zahdomo
28 Maret 2026, 23.10 WIB

Info Arus Balik 2026: One Way Lokal Tol Semarang KM 425 hingga GT Kalikangkung Resmi Dibuka

Gerbang tol Kalikangkung. (Jasa Marga) - Image

Gerbang tol Kalikangkung. (Jasa Marga)

JawaPos.com - Arus balik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan di wilayah Jawa Tengah.

Menanggapi situasi ini, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way lokal di ruas Tol Semarang ABC hingga GT Kalikangkung pada Sabtu (28/3) sore.

Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan kendaraan di tol yang menuju arah Jakarta. 

Para pengendara diimbau untuk memperhatikan jadwal dan titik dimulainya rekayasa ini agar perjalanan tetap nyaman.

Rekayasa lalu lintas satu arah ini dimulai tepat pukul 14.48 WIB. Titik awal penyekatan berada di KM 425+800 Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C.

Aliran kendaraan kemudian diarahkan menuju KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung di Ruas Jalan Tol Batang–Semarang.

Skema ini diharapkan mampu menarik beban volume kendaraan yang mulai padat di area Semarang.

Pihak Jasa Marga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi ketat dengan pihak Kepolisian.

Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan transisi jalur berjalan aman.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan tujuan utama di balik langkah taktis ini.

"Pembukaan one way lokal ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan arus balik dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali," ujar Ria, Sabtu (28/3).

Selain penempatan petugas di titik-titik krusial, JTT juga memaksimalkan pemantauan melalui CCTV secara real-time.

Bagi pemudik yang ingin memantau kondisi terkini, disarankan menggunakan aplikasi Travoy atau memperhatikan Dynamic Message Sign (DMS) di sepanjang tol.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Arus Balik Memuncak! 383 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, Cek Jadwal Rekayasa Lalin dan Diskon Tarif Tol - Image
Nasional

Arus Balik Memuncak! 383 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, Cek Jadwal Rekayasa Lalin dan Diskon Tarif Tol

28 Maret 2026, 19.43 WIB

Prediksi Puncak Arus Balik Mulai Hari Ini, Korlantas Polri Siapkan One Way Nasional - Image
Nasional

Prediksi Puncak Arus Balik Mulai Hari Ini, Korlantas Polri Siapkan One Way Nasional

28 Maret 2026, 17.41 WIB

Mudahkan Pemudik Berkomunikasi, Jaringan Bakauheni Lancar Tanpa Hambatan Saat Arus Balik - Image
Nasional

Mudahkan Pemudik Berkomunikasi, Jaringan Bakauheni Lancar Tanpa Hambatan Saat Arus Balik

28 Maret 2026, 15.46 WIB

Terpopuler

1

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

2

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

3

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

4

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

5

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

6

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

7

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

8

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

9

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

