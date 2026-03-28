Ryandi Zahdomo
29 Maret 2026, 00.27 WIB

Info Arus Balik 2026: Contraflow Tol Jakarta-Cikampek KM 70-47 mulai Berlaku Sore Ini

Ilustrasi contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. (Istimewa)

JawaPos.com-Volume kendaraan menuju Jakarta mulai merangkak naik pada periode arus balik Idulfitri 1447H. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai Sabtu sore (28/03).

Langkah ini diambil untuk memecah kepadatan dan memastikan perjalanan pemudik tetap lancar saat kembali ke ibu kota.

Berdasarkan diskresi kepolisian, sistem lawan arus atau contraflow ini mulai dibuka sejak pukul 15.48 WIB. Titik rekayasa dimulai dari KM 70 sampai dengan KM 47 arah Jakarta.

Penerapan aturan ini bersifat situasional, menyesuaikan dengan dinamika volume kendaraan di lapangan serta koordinasi intensif antara pihak Jasa Marga dan kepolisian.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen lalu lintas terpadu.

Pemberlakuan contraflow dari KM 47 hingga KM 70 arah Jakarta dilakukan atas diskresi Kepolisian sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan serta mendukung one way lokal KM 263 hingga KM 70 yang masih diberlakukan periode arus balik Idulfitri 1447H/2026.

"JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal," ujar Ria, Sabtu (28/3)

Tips Aman Melintasi Jalur Contraflow

Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, Jasa Marga memberikan beberapa imbauan penting agar perjalanan tetap aman dan nyaman:

- Cek Kondisi Fisik: Pastikan pengemudi tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk.

- Kesiapan Kendaraan: Periksa tekanan ban, bahan bakar, dan kecukupan saldo e-toll.

- Patuhi Rambu: Tetap waspada terhadap rambu lalu lintas dan arahan petugas di jalur contraflow.

- Pantau Cuaca: Antisipasi perubahan cuaca mendadak yang bisa memengaruhi jarak pandang.

Untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time, pengguna jalan bisa memanfaatkan aplikasi Travoy, memantau media sosial resmi JTT, atau menghubungi One Call Center Jasa Marga di nomor 14080.

Editor: Dinarsa Kurniawan
