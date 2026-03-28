Antara
29 Maret 2026, 04.40 WIB

H+7 Lebaran, 3.442 Penumpang Arus Balik Tiba di Terminal Pulo Gebang

Suasana Terminal Pulogebang yang dipenuhi pemudik, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Pemudik memilih melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan armada bus dari terminal tersebut sebelum pemerintah memberlakukan pelarangan mudik. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Arus balik lebaran belum berakhir. Pada H+7 lebaran, sebanyak 3.442 penumpang dan 473 bus yang berangkat dari berbagai daerah telah tiba di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur,  hingga Sabtu (28/3).

"Meski mulai landai tetapi mereka masih terus berdatangan," kata Komandan Regu Operasional Terminal Pulo Gebang, Daryanto saat ditemui di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, dilansir dari Antara, Sabtu (28/3).

Sementara itu, di loket keberangkatan sebanyak 968 pemudik dan 176 bus di Terminal Pulo Gebang mulai meninggalkan Jakarta pada arus balik tahun ini.

Sebelumnya pada Jumat (27/3 ), total 3.925 penumpang arus balik telah tiba kembali di Jakarta usai menghabiskan waktu liburan di berbagai daerah. 

Sebelumnya, Daryanto mengatakan puncak arus balik diprediksikan terjadi pada akhir pekan ini, yakni 28-29 Maret mengingat para siswa mulai kembali bersekolah pada Senin mendatang (30/3).

Daryanto mengatakan pihaknya terus memastikan seluruh layanan tetap beroperasi optimal, mulai dari penginapan, layanan kesehatan 24 jam, hingga area bermain anak.

"Terminal menyiapkan sejumlah tempat untuk membantu masyarakat beristirahat," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengimbau para penumpang untuk selalu menjaga kesehatan dan barang bawaannya masing-masing .

"Jaga kesehatan dan barang masing-masing agar kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat," ucapnya.

Editor: Kuswandi
