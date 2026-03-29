Jalani Peran Baru di Proliga 2026, Nurlaili Kusumah Diningrat Adaptasi Jadi Libero

JawaPos.com - Pevoli Nurlaili Kusumah Diningrat menjalani peran baru di Proliga 2026. Dari semula berposisi outside hitter, pemain Jakarta Pertamina Enduro itu didapuk sebagai libero.

Nurlaili menuturkan, adaptasi yang dijalani sejak fase reguler hingga menjelang final four sangat susah. ”Yang agak (susah) sih receive. Kalau defense kan memang sering, sudah terbiasa,” ungkapnya.

Nurlaili menyatakan, riwayat cedera merupakan alasan dia menerima posisi baru tersebut. Selain itu, postur Nurlaili lumayan cocok sebagai libero. ”Aku kan agak sedikit lebih pendek daripada pemain yang lain. Jangankan dengan pemain asing, untuk ukuran (tinggi) pemain lokal, (aku) memang pendek,” kata pemilik tinggi badan 170 sentimeter tersebut.