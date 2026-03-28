Rizka Perdana Putra
29 Maret 2026, 00.45 WIB

Aryna Sabalenka Menuju Sunshine Double, Tinggal Kalahkan Coco Gauff di Final Miami Open

Aryna Sabalenka (Bein Sports)

JawaPos.com – Aryna Sabalenka terus melanjutkan performa apik di Amerika Serikat. Setelah menjuarai Indian Wells Open, petenis ranking pertama dunia itu kini hanya terpaut satu kemenangan lagi untuk merengkuh Sunshine Double –sebutan bagi petenis yang menjuarai Indian Wells dan Miami Open dalam satu musim yang sama.

Kemarin (27/3), Sabalenka melaju ke final Miami Open setelah tampil dominan melawan petenis ranking kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis asal Belarus itu menang 6.4, 6-3 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Sabalenka jadi petenis pertama yang mencapai final Miami Open berturut-turut sejak Serena Williams pada 2013–2015.

Dalam final hari ini (28/3) waktu setempat atau Minggu (29/3) dini hari, Sabalenka akan menghadapi petenis tuan rumah Coco Gauff. Jika berhasil meraih kemenangan, maka dia akan jadi petenis pertama sejak Iga Swiatek pada 2022 yang sukses meraih Sunshine Double.

”Saya pikir saya melakukan segalanya dengan benar. Saya merasa kuat secara fisik maupun mental,” kata Sabalenka dikutip dari laman resmi WTA. ”Menghadapi Coco di final akan selalu menjadi tantangan besar. Akan ada banyak reli panjang dan emosi di sana, tapi saya sangat bersemangat menghadapinya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Gauff sebenarnya masih belum sepenuhnya stabil musim ini. Dia sempat melaju ke semifinal Dubai Tennis Championships sebelum tersingkir di babak 32 besar Indian Wells oleh Alexandra Eala. ”Saya anggap ini bagian dari olahraga. Terkadang berada di atas dan di lain waktu berada di bawah,” kata Gauff dikutip dari Punto de Break.

Gauff sebenarnya mampu tampil cukup kompetitif lawan Sabalenka. Dari 12 pertemuan, rekor keduanya masih berimbang 6-6. Jika Sabalenka punya keunggulan power dan agresivitas serangan, Gauff unggul dalam daya jelajah lapangan (court coverage), serta mendapat dukungan penuh publik Florida.

Editor: Hendra
