Lima Opsi Winger Paling Realistis untuk Arsenal Jika Gagal Mendapatkan Khvicha Kvaratskhelia dari PSG

JawaPos.com – Arsenal mungkin akan mengakhiri musim 2025/2026 dengan tiga trofi di tangan mereka bila hingga bulan Maret ini pasukan London Utara masih merajai kompetisi Liga Primer dan Liga Champions serta Piala FA.

Namun, ada perasaan bahwa ada ruang bagi tim The Gunners untuk meningkatkan performa secara signifikan karena ketidakkonsistenan pasukan Mikel Arteta masih tampak sepanjang musim ini.

Kedalaman skuad mereka tidak perlu diragukan, begitu pula bakat-bakat yang telah mereka kumpulkan di lini pertahanan dan lini tengah. Semuanya sangat mewah untuk menunjangnya menjadi klub terbaik Eropa saat ini.

Upaya klub musim panas lalu, yang dipimpin oleh direktur olahraga baru Andrea Berta, bertujuan untuk menambahkan lapisan spontanitas ekstra pada kerangka kerja kokoh Arteta, tetapi lebih banyak yang harus dilakukan jika Arsenal ingin mempertahankan kesuksesan di titik ini.

Arsenal sudah mapan di sebagian besar area, tetapi mereka hanya mengandalkan opsi winger kiri musim ini. Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli umumnya mengalami kesulitan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Sehingga kemungkinan sisi ini adalah area yang perlu ditingkatkan. Pemain yang ideal untuk direkrut sudah jelas, Khvicha Kvaratskhelia. Namun, Paris Saint-Germain (PSG) adalah negosiator yang tangguh dan dilaporkan menganggap maestro asal Georgia itu "hampir tidak bisa dijual."

Oleh karena itu, tidak akan mengejutkan jika Arsenal terpaksa mengubah strategi begitu jendela transfer musim panas dibuka mendatang. Berikut lima kemungkinan pembelian winger lebih realistis untuk peningkatan di sisi kiri

5. Marcus Rashford (Manchester United/Barcelona)

Jika dilihat dari kualitasnya saja, Marcus Rashford akan mendapat peringkat di jajaran ini, tetapi kemungkinan pindah ke London Utara sangat kecil karena Manchester United pastinya tidak akan rela melepas pemainnya ke sesama pesaing domestik.

Setan Merah jelas menganggap pemain Inggris yang jago menembak ini sebagai pemain yang bisa dibuang, dan telah menawarkan jasanya kepada rival Liga Inggris. Aston Villa meminjam Rashford untuk paruh kedua musim lalu.

Namun, United memiliki rivalitas bersejarah dengan Arsenal, dan mereka tidak ingin memperkuat calon juara liga musim ini di area yang sangat dibutuhkan, terutama dengan aspirasi yang kemungkinan akan mereka miliki musim depan.

Pentingnya Rashford bagi tim Hansi Flick telah berkurang sejak Raphinha kembali dari cedera, tetapi ia tetap menemukan semangat baru di Catalonya. Dalam 25 penampilan, ia sukses mencetak 11 gol.

Barcelona akan menjadi tindakan bodoh jika tidak mengaktifkan klausul mempermanenkan sang penyerang serba bisa senilai EUR 25,9 juta dalam perjanjian pinjaman Rashford musim panas ini, tetapi saat ini Blaugrana masih ragu-ragu untuk mengakusisinya.