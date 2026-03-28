PLN Siapkan 305 Unit SPKLU di Jalan Tol Trans Jawa Selama Periode Mudik Lebaran, Pemudik: Sekarang Lebih Mudah

JawaPos.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah resmi menyiagakan ratusan unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalur mudik untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik pada Lebaran 2026. Sebanyak 305 unit SPKLU kini telah tersebar di 192 lokasi strategis di sepanjang jalan tol Trans Jawa.

Salah satu titik utama yang menjadi pusat perhatian adalah SPKLU Center di Rest Area 379A Batang, Jawa Tengah. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan teknologi ultra fast charging yang memungkinkan pengisian daya dalam waktu singkat. Guna mencegah antrean panjang, area ini menyediakan kapasitas 10 hingga 20 slot parkir khusus pengisian daya serta fasilitas Cozy Lounge bagi pemudik.

General Manager PT PLN UID Jawa Tengah dan DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, menyatakan bahwa infrastruktur ini dibangun untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

"Harapannya memang pemudik yang menggunakan electric vehicle, kendaraan listrik, bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan kemudahan, dan juga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta dalam merayakan Lebaran di tahun 2026 tahun ini. Seperti itu," ujar Bramantyo.

Kehadiran fasilitas ini mendapat respons positif dari para pengguna kendaraan listrik. Arifin, salah satu pemudik rute Tegal-Semarang, mengaku pengalaman mudiknya tahun ini jauh lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Lebih enak. Jadi kayak saya juga nggak... nggak perlu kayak tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kan agak susah untuk cari pengecasan. Nah, sekarang lebih mudah, apalagi di tiap rest area lebih enak. Fasilitas juga oke, sangat membantu sih, Pak, menurut saya. Tadi saya dari Tegal ke Semarang ini, Pak. Menurut saya sih sangat membantu, juga kayak petugas-petugasnya juga sangat baik, ramah, baik, saling membantu sih, Pak," kata Arifin.

Selain kesiapan fisik, PLN juga mengerahkan 3.600 personel dan dua unit SPKLU mobile untuk penanganan kondisi darurat di jalan tol. Secara nasional, PLN telah mengoperasikan total 4.668 unit SPKLU di seluruh Indonesia.