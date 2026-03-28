Tol Pandaan-Malang Tembus 1,1 Juta Kendaraan saat Lebaran 2026, Trafik Naik 21 Persen

JawaPos.com - Arus mudik dan balik Lebaran 2026 benar-benar membuat jalur menuju Malang Raya padat merayap. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) mencatat sebanyak 1.155.152 kendaraan melintasi Tol Pandaan-Malang selama periode H-10 hingga H+5 Idul Fitri (11–27 Maret 2026).

Angka fantastis ini menunjukkan kenaikan sebesar 21,14 persen jika dibandingkan dengan volume lalu lintas normal yang biasanya hanya berada di angka 953.562 kendaraan.

Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin berlibur ke Malang dan Batu menjadi faktor utama lonjakan ini. Meski volume kendaraan meledak, pihak pengelola memastikan arus lalu lintas tetap terkendali.

General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kemacetan panjang di gerbang tol.

"Terjadi peningkatan pergerakan kendaraan yang sangat signifikan menuju maupun meninggalkan Malang dan Batu. Meskipun demikian, kepadatan lalu lintas atau V/C ratio di Gerbang Tol berhasil kami jaga pada ambang batas aman dan lancar, dengan rekayasa distribusi antrean di gerbang tol yang efektif dan memaksimalkan penggunaan Mobile Reader (MR) serta penataan parkir di rest area untuk kapasitas saat peak season," ujar Reza, Sabtu (28/3).

Rincian Lonjakan di Tiap Gerbang Tol

Hampir seluruh pintu masuk menuju Malang mengalami kenaikan trafik yang signifikan. Berikut adalah data rincian kendaraan yang melintas di Ruas Pandaan-Malang:

- GT Malang: Menjadi titik paling favorit dengan kenaikan tertinggi sebesar 32,53 persen (133.265 kendaraan masuk).

- GT Singosari: Mencatat volume terbesar dengan total 263.966 kendaraan masuk ke arah Malang.

- GT Purwodadi: Mengalami kenaikan 15,4 persen untuk kendaraan masuk dan 15,7 persen untuk kendaraan keluar.

- GT Lawang: Mencatat 58.263 kendaraan masuk (naik 16,65 persen) dan 67.613 kendaraan keluar.

- GT Pakis: Sebanyak 64.713 kendaraan masuk Malang melalui gerbang ini, naik 14,64 persen dari hari biasa.

Tips Perjalanan Aman di Tol

Demi kenyamanan bersama, PT Jasamarga Pandaan Malang mengimbau para pengendara untuk selalu waspada. Pastikan kondisi fisik pengemudi dan mesin kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.