Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
01 April 2026, 06.31 WIB

Menteri PU Dodu Hanggodo Sebut Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Lebih Terkendali

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

JawaPos.com-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 secara umum berjalan lancar, terkendali, dengan peningkatan pada aspek keselamatan pengguna jalan.

“Secara umum pelaksanaan mudik dan balik Lebaran tahun ini berjalan lancar dan terkendali. Kami juga melihat adanya peningkatan dari sisi keselamatan, yang menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan layanan infrastruktur jalan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Kementerian PU, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), termasuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi pemantauan lalu lintas secara seketika melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

“Penguatan sistem monitoring melalui JMTC, termasuk penambahan CCTV di berbagai titik strategis, sangat membantu dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas,” katanya.

Berdasarkan data pemantauan Jasa Marga, volume lalu lintas keluar Jakarta mencapai 3,25 juta kendaraan atau meningkat 18,4 persen dibanding kondisi normal dan 2,3 persen dibandingkan Lebaran 2025. Sementara itu, volume kendaraan yang kembali ke Jakarta tercatat 2,98 juta kendaraan atau naik 10,8 persen dari kondisi normal.

Puncak arus mudik terjadi pada H-3 (18 Maret 2026) dengan 270.315 kendaraan, meningkat 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+3 (24 Maret 2026) tercatat 256.338 kendaraan, lebih rendah dibandingkan tahun lalu maupun proyeksi awal.

Dari sisi kinerja lalu lintas, waktu tempuh pada arus balik tercatat lebih baik, yakni 5 jam 12 menit atau lebih cepat 3,8 persen dibandingkan tahun 2025. Sementara, pada arus mudik, waktu tempuh tercatat 5 jam 46 menit atau sedikit meningkat 2,6 persen seiring tingginya volume kendaraan.

Perbaikan juga terlihat pada aspek keselamatan. Jumlah kecelakaan selama periode Lebaran 2026 tercatat 51 kejadian, turun 2 persen dibandingkan tahun lalu. Jumlah korban juga menurun signifikan menjadi 60 orang atau turun 34 persen, termasuk korban meninggal dunia yang turun menjadi 2 orang atau berkurang 60 persen.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore