Tak Mau Remehkan Lawan, Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Siap Hadapi Semen Padang

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur jelang laga penting menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026).

Klok menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang siap secara fisik dan mental, tetapi seluruh skuad Persib Bandung juga menunjukkan kondisi yang prima.

Hal ini tak lepas dari program latihan mandiri yang diberikan oleh tim pelatih selama masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Menurut pemain naturalisasi tersebut, masa libur tidak disia-siakan. Ia mengaku tetap menjalani latihan dengan intensitas tinggi secara individu demi menjaga kebugaran.

Hasilnya, para pemain mampu langsung beradaptasi saat kembali berkumpul bersama tim.

“Selama libur kami tetap menjalani latihan tambahan. Intensitasnya cukup tinggi meski dilakukan sendiri. Saya pribadi merasa sangat fit dan siap menjalani sembilan pertandingan terakhir,” ujar Klok dikutip dari persib.co.id.

Persib Bandung memang tengah memasuki fase krusial musim ini. Setiap poin menjadi sangat berarti dalam upaya mereka bersaing di papan atas klasemen.

Karena itu, fokus dan konsistensi menjadi hal yang terus ditekankan oleh tim.

Meski akan menghadapi tim yang saat ini berada di papan bawah, Klok menegaskan bahwa Semen Padang bukan lawan yang bisa dianggap remeh.