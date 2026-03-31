Ngeri! 6 Rumor Transfer Persebaya Surabaya Ini Bisa Ubah Peta Kekuatan Liga, Era Bernardo Tavares Dimulai?

JawaPos.com–Persebaya Surabaya mulai mengirim sinyal serius jelang musim 2026/2027 dengan pergerakan agresif di bursa transfer. Enam nama mencuat dan berpotensi mengubah wajah tim secara drastis jika semuanya berhasil direkrut.

Persebaya Surabaya tercium bakal aktif di jendela transfer awal musim 2026/2027 mendatang. Bukan tanpa dasar, enam pemain setidaknya sudah santer ada di kantong belanja Persebaya Surabaya.

Di mana, lima di antaranya memiliki cerita historis dengan pelatih kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Kelimanya merupakan pemain yang namanya diorbitkan saat dia menukangi PSM Makassar.

Sementara satu nama lain merupakan pemain abroad Timnas Indonesia berdarah Surabaya. Kombinasi ini membuat komposisi tim berpotensi lebih matang dengan perpaduan pengalaman dan loyalitas terhadap pelatih.

Di sisi lain, jika Persebaya Surabaya berhasil mengamankan keenam pemain tersebut, Green Force diprediksi bakal semakin kuat di dua posisi krusial. Lini depan dan lini belakang menjadi fokus utama dalam perombakan skuad.

Empat target bermain di sektor pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. Sedangkan dua nama lainnya diplot untuk menambah daya gedor di lini serang.

Aloisio Neto Nama pertama yang mencuat adalah Aloisio Neto yang berposisi sebagai bek tengah. Bek asal Brasil ini masuk radar Persebaya Surabaya bersama dua klub besar lainnya.

”ALOISIO NETO MASUK RADAR TIGA TIM BESAR SUPER LEAGUE,” ungkap akun @highlight_psm pada Rabu (25/3) yang menyebut Persebaya Surabaya, Bali United, dan Persija Jakarta tertarik.