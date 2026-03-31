Persebaya Bikin Cemas! Kondisi Kebugaran Sejumlah Penggawa Utama Diragukan, Persita Tangerang Malah Tampil Full Team!

JawaPos.com– Optimisme tinggi sedang dirasakan Persita Tangerang jelang lawatannya ke Stadion Gelora Bung Tomo untuk menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya, Sabtu (4/4). Mereka siap tampil full team dalam pertandingan super league tersebut.

Menurut pelatih Persita Carlos Pena, kondisi para pemain terbaiknya nyaris tidak ada kendala. Sehingga hampir pasti diturunkan seluruhnya saat menghadapi Persebaya.

Begitu juga dengan sesi latihan juga berlangsung relatif lancar. Bahkan Latihan sudah dilakukan sepekan sebelum hari raya Idul Fitri, mereka benar-benar mempersiapkan secara matang laga tandang ini.

”Para pemain sudah kembali dari masa liburan mereka dan mereka dalam kondisi baik, karena kami terus memberikan sesi latihan individu kepada mereka di masa jeda kali ini,” ujar pelatih Persita Carlos Pena seperti dikutip dari ILeague.

Mereka tentu tidak ingin mengulagi kekalahan pada putaran pertama, Pendekar Cisadane takluk 0-1 dari Green Force lewat gol dari Francisco Rivera. Karena jika kalah, posisi mereka di klasemen akan tergeser Bhayangkara Presisi atau Persebaya.

Sayangnya, tim tuan rumah justru masih berpotensi bertanding tanpa diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Menurut pelatih Persebaya Bernardo Tavares, kondisi skuadnya saat ini masih belum ideal.

”Terkait kondisi pemain dalam sepekan terakhir, situasinya memang belum sepenuhnya ideal. Kami masih memiliki beberapa pemain yang cedera, bahkan ada yang baru kembali mengikuti latihan. Kami berharap kondisi mereka bisa lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir,” ujar Tavares seperti dilansir dari laman resmi klub.

Sayangnya, pelatih asal Portugal itu tidak merinci siapa saja pemain yang masih dalam kondisi cedera. Pihaknya akan berupaya secepatnya melakukan pemulihan terhadap mereka.