Bernardo Silva Ingin Tinggalkan Manchester City, La Liga Jadi Tujuan Utama?

JawaPos.com–Bernardo Silva siap mengakhiri perjalanan bersama Manchester City. Gelandang asal Portugal itu dikabarkan sudah memberi tahu klub bahwa dia ingin pergi pada akhir musim ini.

Melansir Caught Offside, keputusan tersebut akan menutup sembilan tahun karir Bernardo di Etihad Stadium, sebuah periode yang dipenuhi trofi dan momen besar. Selama membela City, pemain berusia 31 tahun itu berkembang menjadi salah satu sosok paling penting dalam era kejayaan Pep Guardiola.

Bernardo ikut membantu Manchester City meraih enam gelar Liga Premier, satu trofi Liga Champions, dan total 16 gelar sepanjang karirnya di klub. Tak heran jika kepergiannya dipandang sebagai akhir dari sebuah era.

Laporan menyebut pembicaraan mengenai kontrak baru sempat berjalan, tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan. Situasi itu akhirnya membuat Bernardo memilih untuk mencari tantangan baru.

Bagi Manchester City, kehilangan Bernardo tentu menjadi pukulan besar. Dia bukan hanya pemain penting di atas lapangan, tetapi juga salah satu sosok yang paling dipercaya Guardiola di ruang ganti.

Apalagi, City juga sedang dihantui kemungkinan kehilangan Rodri yang belakangan terus dikaitkan dengan Real Madrid. Jika dua gelandang utama itu pergi bersamaan, lini tengah City bisa berubah total musim depan.

Karena itu, klub disebut sudah mulai menyiapkan rencana regenerasi. Nama Sandro Tonali dan Elliot Anderson dikabarkan masuk dalam daftar incaran untuk memperkuat lini tengah.

Ingin Bermain di Liga Spanyol Sementara itu, Bernardo disebut masih memendam keinginan lama untuk bermain di La Liga. Barcelona dikabarkan tetap menjadi tujuan utamanya jika benar-benar meninggalkan Inggris.