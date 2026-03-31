Setelah FIFA Series, Ini Agenda Timnas Indonesia pada 2026: 2 Turnamen ASEAN Jadi Target Juara

JawaPos.com–Setelah ajang FIFA Series yang bertepatan dengan FIFA Match Day pada Maret, agenda Timnas Indonesia selanjutnya pada 2026 cukup padat. Salah dua yang akan diikuti pada tahun ini yakni turnamen di kawasan ASEAN.

Menghadapi Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria, menjadi awal bagi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih John Herdman untuk melakoni berbagai laga internasional lainnya. Satu kemenangan dan satu kekalahan menjadi modal untuk diperbaiki ke depan.

Agenda selanjutnya Jay Idzes dan rekan masih dari laga FIFA Match Day tepatnya pada 1-9 Juni 2026. Pada jadwal tersebut, setiap negara dapat menggelar dua pertandingan level A yang didaftarkan kepada FIFA.

Adapun pada bulan Juni merupakan waktu di mana para peserta Piala Dunia 2026 melakukan persiapan akhir. Bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan mendapat undangan uji tanding menghadapi salah satu negara yang akan mentas di turnamen akbar tersebut.

Pada agenda selanjutnya, akan menjadi tantangan besar bagi John Herdman. Piala AFF atau AFF Asean Cup pada Juli-Agustus menjadi turnamen yang wajib dimenangi sang pelatih sesuai dengan target dari PSSI. Mantan pelatih Kanada sendiri sudah memberikan bocoran bahwa akan membawa para pemain yang bermain di kompetisi domestik.

Setelah Piala AFF, agenda terbaru sepak bola Asia Tenggara yakni FIFA ASEAN Cup akan bergulir untuk pertama kali pada September hingga Oktober. Ajang ini disebut akan memberikan poin pada perhitungan ranking FIFA sebab digelar bertepatan dengan jendela FIFA Match Day.

Selain dua turnamen Asia Tenggara, ajang AFC Asian Cup 2027 yang digelar pada awal tahun depan juga menjadi agenda besar PSSI. John Herdman diberikan target menembus perempat final untuk pertama kali sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia.

Target tersebut dinilai realistis mengingat pada edisi sebelumnya, Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong berhasil lolos ke babak 16 besar sebelum takluk dari Australia.