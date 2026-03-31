Duet Mematikan Dony–Beckham di Era John Herdman! Harapan Baru Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026

JawaPos.com–Duet Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra mulai mencuri perhatian jelang Piala ASEAN 2026. Keduanya disebut-sebut bakal menjadi kunci permainan timnas Indonesia di tengah keterbatasan skuad.

Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengatakan, Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus tahun ini. Pernyataan itu muncul setelah kontribusi keduanya dalam ajang FIFA Series 2026.

Penampilan Dony dan Beckham dinilai memuaskan saat diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga final melawan Bulgaria. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan atmosfer penuh tekanan.

”Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami,” kata John Herdman, Senin (30/3).

Kedua pemain ini turun setelah laga berjalan di atas 70 menit, di mana Dony menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73. Sementara Beckham masuk menggantikan Joey Pelupessy pada menit ke-79.

Masuknya kedua pemain ini membawa energi baru bagi permainan Indonesia. Meski begitu, tim Garuda tetap harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1.

Herdman mengungkapkan sebenarnya dia mempertimbangkan untuk memainkan keduanya lebih awal. Namun, kekuatan fisik lawan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

”Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat, saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia,” ucap pelatih berusia 50 tahun itu.