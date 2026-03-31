31 Maret 2026, 16.46 WIB

Pelatih Persib Doakan yang Terbaik Buat Frans Putros, Bojan Hodak: Semua Ingin Main di Piala Dunia

Pemain Persib Frans Putros. (Dok. Liga)

JawaPos.com–Pada paruh pertama Super League 2025-2026, nama striker Persis Solo Gervane Kastaneer sempat melejit gara-gara kelolosan timnya ke Piala Dunia 2026. Pemain timnas Curacao itu punya andil mengantarkan timnya lolos ke pesta sepak bola empat tahunan yang tahun ini bergulir di AS, Meksiko, dan Kanada.

Namun di pertengahan musim, Kastaneer hengkang dari Persis. Pemain 29 tahun itu bergabung dengan tim Malaysia, Terengganu FC.

Di paruh kedua ini, ada satu nama lagi yang punya kans melenggang ke Piala Dunia 2026. Kali ini adalah gelandang Persib Bandung Frans Putros.

Putros bersama Irak akan menjalani play off intercontinental pada Rabu (1/4) pagi di Estadio BBVA, Guadalupe, Meksiko. Irak akan bersua wakil Amerika Latin, Bolivia. Kalau menang, Irak akan jadi wakil kesembilan Asia yang tampil di Piala Dunia 2026.

Dikutip dari situs resmi liga, pelatih Persib Bojan Hodak mendoakan kesuksesan Putros dan Irak. Bagaimanapun Piala Dunia adalah perhelatan spesial.

”Saya harap mereka lolos. Ini akan luar biasa untuk Putros,” kata Hodak dikutip dari situs resmi liga.

”Semua orang ingin bermain di Piala Dunia, setiap pemain. Jadi itu akan luar biasa,” tambah pelatih yang memberikan dua gelar juara bagi Persib itu.

Di semua ajang yang diikuti Persib musim ini, Putros telah turun 28 kali. Rinciannya 20 kali di liga dalam negeri, kemudian sisanya di level Asia.

Pemain kelahiran Aarhus, Denmark itu juga menyumbang gol juga assist musim ini. Yaitu dua gol serta dua umpan gol.

