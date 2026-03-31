M Shofyan Dwi Kurniawan
31 Maret 2026, 16.29 WIB

David Beckham Dukung Trent Alexander-Arnold: Pintu Timnas Inggris Belum Tertutup!

David Beckham. (Dok. Instagram @davidbeckham)

JawaPos.com–Nama Trent Alexander-Arnold kembali jadi bahan perdebatan di Inggris. Meski dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia dan kini bermain untuk Real Madrid, posisinya di timnas Inggris masih belum sepenuhnya aman.

Ketidakhadiran Trent Alexander-Arnold dalam skuad besar terbaru timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel menjadi sorotan besar. Apalagi, keputusan itu datang di saat Piala Dunia 2026 semakin dekat dan persaingan di posisi bek kanan makin ketat.

Di tengah situasi tersebut, David Beckham muncul memberikan dukungan terbuka kepada mantan pemain Liverpool itu. Bagi David Beckham, kualitas Trent Alexander-Arnold terlalu besar untuk diabaikan begitu saja.

David Beckham Tetap Percaya pada Trent

Melansir Fox Sports, David Beckham mengaku selalu menjadi penggemar berat Trent. Dia memahami kritik yang selama ini diarahkan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut, terutama soal kemampuan bertahan yang dianggap tidak seimbang dengan kualitas menyerang.

Namun menurut Beckham, pemain dengan karakter seperti Trent tetap layak diberi tempat karena punya kemampuan unik yang sulit ditemukan pada pemain lain.

”Itulah mengapa saya bukan manajer Inggris, karena saya tidak harus membuat keputusan itu. Tapi, saya penggemar berat Trent. Saya sering mendengar, Dia tidak sebaik dalam bertahan seperti dalam menyerang. Yah, terkadang Anda harus menerima itu. Roberto Carlos adalah bek yang luar biasa, tetapi juga luar biasa dalam menyerang,” jelas mantan kapten Three Lions itu.

Komentar Beckham terasa masuk akal. Tidak semua bek kanan harus sempurna di semua aspek. Ada kalanya pelatih perlu menerima kekurangan kecil demi mendapatkan kualitas besar di area lain.

Dan dalam kasus Trent, kemampuan umpan, visi bermain, crossing, hingga kreativitasnya dari sisi kanan masih menjadi sesuatu yang sangat sulit ditandingi.

Tuchel Dihadapkan pada Dilema

Bagi Thomas Tuchel, keputusan soal Trent jelas bukan perkara mudah. Inggris saat ini punya banyak opsi di posisi bek kanan, termasuk Ben White yang kembali dipanggil.

Artikel Terkait
Peluang Harry Maguire ke Piala Dunia 2026 Terancam, Tuchel Beberkan Urutan Prioritas Bek Timnas Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Peluang Harry Maguire ke Piala Dunia 2026 Terancam, Tuchel Beberkan Urutan Prioritas Bek Timnas Inggris

29 Maret 2026, 19.47 WIB

Dicemooh di Wembley, Jordan Henderson Tegaskan Pemain Timnas Inggris Kompak Beri Dukungan Ben White - Image
Sepak Bola Dunia

Dicemooh di Wembley, Jordan Henderson Tegaskan Pemain Timnas Inggris Kompak Beri Dukungan Ben White

29 Maret 2026, 19.31 WIB

Timnas Inggris Ditinggal 8 Pemain Jelang Lawan Jepang, Siapa Saja Mereka? - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Inggris Ditinggal 8 Pemain Jelang Lawan Jepang, Siapa Saja Mereka?

29 Maret 2026, 16.14 WIB

Terpopuler

1

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

2

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

3

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

4

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

5

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

6

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

7

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

8

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

9

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

10

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

