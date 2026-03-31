David Beckham Dukung Trent Alexander-Arnold: Pintu Timnas Inggris Belum Tertutup!

JawaPos.com–Nama Trent Alexander-Arnold kembali jadi bahan perdebatan di Inggris. Meski dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia dan kini bermain untuk Real Madrid, posisinya di timnas Inggris masih belum sepenuhnya aman.

Ketidakhadiran Trent Alexander-Arnold dalam skuad besar terbaru timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel menjadi sorotan besar. Apalagi, keputusan itu datang di saat Piala Dunia 2026 semakin dekat dan persaingan di posisi bek kanan makin ketat.

Di tengah situasi tersebut, David Beckham muncul memberikan dukungan terbuka kepada mantan pemain Liverpool itu. Bagi David Beckham, kualitas Trent Alexander-Arnold terlalu besar untuk diabaikan begitu saja.

David Beckham Tetap Percaya pada Trent Melansir Fox Sports, David Beckham mengaku selalu menjadi penggemar berat Trent. Dia memahami kritik yang selama ini diarahkan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut, terutama soal kemampuan bertahan yang dianggap tidak seimbang dengan kualitas menyerang.

Namun menurut Beckham, pemain dengan karakter seperti Trent tetap layak diberi tempat karena punya kemampuan unik yang sulit ditemukan pada pemain lain.

”Itulah mengapa saya bukan manajer Inggris, karena saya tidak harus membuat keputusan itu. Tapi, saya penggemar berat Trent. Saya sering mendengar, Dia tidak sebaik dalam bertahan seperti dalam menyerang. Yah, terkadang Anda harus menerima itu. Roberto Carlos adalah bek yang luar biasa, tetapi juga luar biasa dalam menyerang,” jelas mantan kapten Three Lions itu.

Komentar Beckham terasa masuk akal. Tidak semua bek kanan harus sempurna di semua aspek. Ada kalanya pelatih perlu menerima kekurangan kecil demi mendapatkan kualitas besar di area lain.

Dan dalam kasus Trent, kemampuan umpan, visi bermain, crossing, hingga kreativitasnya dari sisi kanan masih menjadi sesuatu yang sangat sulit ditandingi.