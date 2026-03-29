Peluang Harry Maguire ke Piala Dunia 2026 Terancam, Tuchel Beberkan Urutan Prioritas Bek Timnas Inggris

JawaPos.com – Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, tampaknya memberikan pukulan telak terhadap peluang Harry Maguire masuk skuad Piala Dunia 2026. Tuchel menegaskan pemain Manchester United tersebut masih menjadi bek tengah pilihan kelima skuad The Three Lions.

Maguire tampaknya memperkuat posisinya untuk ikut berangkat ke Amerika Utara musim panas ini, apalagi setelah memberikan penampilan yang mengesankan saat kembalinya ke tim nasional dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay yang berakhir imbang 1–1.

Itu adalah penampilan pertamanya di bawah Tuchel dan ia bermain di babak kedua sebagai kapten dalam penampilan apik, yang telah menjadi ciri khas kariernya selama berseragam timnas Inggris.

Pelatih asal Jerman itu mengakui kekuatan bek Manchester United tersebut, tetapi mengatakan Maguire masih berada di belakang Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones, dan Trevor Chalobah dalam urutan prioritas di skuad Inggris.

"Saya mendapatkan apa yang saya pikirkan, permainan bek tengah yang solid. Itulah yang dia (Maguire) lakukan. Sangat bagus dalam mengontrol bola, sangat tenang, kuat di udara dan menjadi senjata untuk bola mati,” buka eks pelatih Chelsea ini.

"Saya belum mengubah pikiran saya, tetapi saya melihat pemain lain yang ingin saya jadikan starter untuk kami. Saya melihat pemain lain di depan dengan profil yang berbeda. Saya melihat Ezri Konsa di depan, saya melihat Marc Guehi di depan. Itu bukan rahasia."

"Saya melihat Trevor Chalobah dalam hal mobilitas sedikit lebih unggul darinya. Juga John Stones, tetapi dia mengalami cedera. Jadi, dia perlu datang ke kamp. Saya perlu bertemu dengannya secara langsung untuk melihat bagaimana dia bertindak dalam grup."

"(Namun) dia (Maguire) akan tetap bersama kami. Seperti yang saya katakan, dia adalah aset, dia juga bisa sangat penting dalam sebuah turnamen, dalam sepak bola sistem gugur, dalam mempertahankan keunggulan dan mengejar ketertinggalan dengan umpan silang, lemparan ke dalam jarak jauh, dan bola mati."

"Jika kita tidak perlu mengumumkan skuad besok. Dia bermain bagus. Dia melakukan apa yang biasa dia lakukan untuk Man United. Dia melakukannya dengan cepat. Saya sangat senang dengannya. Sejujurnya, saya belum mengubah pikiran saya. Saya mendapatkan semua darinya."