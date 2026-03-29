Krisis Cedera Hantui Timnas Inggris Saat Persiapan Penting Menuju Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Sejumlah pemain Timnas Inggris mengalami cedera menjelang persiapan menuju Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (29/3), Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pelatih Thomas Tuchel dalam menyusun skuad terbaiknya. Beberapa pemain kunci bahkan terpaksa meninggalkan pemusatan latihan lebih awal.

Pemain seperti Declan Rice dan Bukayo Saka kembali ke klub masing-masing untuk menjalani pemeriksaan cedera ringan.

Sementara itu, John Stones harus mundur akibat cedera betis yang dideritanya. Situasi ini memperkecil peluang mereka untuk tampil dalam laga uji coba berikutnya.

Selain itu, Noni Madueke juga mengalami cedera saat pertandingan melawan Uruguay. Ia harus meninggalkan lapangan lebih awal dengan kondisi pincang dan membutuhkan perawatan lanjutan. Cedera tersebut menambah daftar pemain yang absen dari skuad Inggris.

Beberapa pemain lain juga dipulangkan dari pemusatan latihan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Mereka di antaranya Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin. Absennya sejumlah pemain ini membuat komposisi tim menjadi tidak stabil.

Kondisi tersebut berdampak pada performa Inggris dalam laga uji coba terakhir. Tim tampil kurang solid saat menghadapi Timnas Uruguay dan hanya mampu bermain imbang.

Minimnya kekompakan dinilai sebagai akibat dari rotasi pemain dan absennya sejumlah pilar utama.