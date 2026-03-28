Antara
28 Maret 2026, 15.54 WIB

Petaka di Injury Time, Timnas Inggris Ditahan Imbang Uruguay di Stadion Wembley

Timnas Inggris dan Uruguay bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba internasional di Stadion Wembley pada Jumat (27/3/2026). (X/Seleccion Uruguaya)

JawaPos.com - Timnas Inggris harus puas bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga uji coba internasional di Stadion Wembley, London, pada Sabtu (28/3) dini hari WIB.

Inggris unggul lebih dulu melalui gol Ben White di babak kedua. Kemenangan yang sudah di depan mata bagi The Three Lions sirna akibat gol di injury time melalui Federico Valverde.

Inggris tampil dominan sejak awal pertandingan dan terus menekan pertahanan Uruguay. Peluang pertama hadir pada menit ke-19 lewat tembakan Dominic Solanke, tetapi masih mampu diamankan kiper Fernando Muslera.

Sepuluh menit kemudian, Solanke kembali mengancam melalui sundulan memanfaatkan umpan silang James Garner, yang masih digagalkan Muslera.

Petaka sempat menghampiri Inggris pada menit ke-32 saat Noni Madueke harus keluar lapangan akibat cedera dan digantikan Jarrod Bowen.

Meski terus menekan, Inggris gagal memecah kebuntuan hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0.

Memasuki babak kedua, pelatih Thomas Tuchel melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Cole Palmer dan Ben White.

Perubahan ini terbukti efektif setelah Inggris akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-81. Ben White mencetak gol melalui tap-in di tiang jauh usai memanfaatkan sepak pojok dari Palmer, membawa Inggris unggul 1-0.

Keunggulan tersebut bertahan hingga pengujung laga. Namun, pada injury time, Uruguay mendapat hadiah penalti setelah Federico Vinas dilanggar Ben White di kotak terlarang pada menit ke-90+3. Setelah tinjauan VAR, wasit menunjuk titik putih.

Federico Valverde yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tersebut sekaligus memastikan laga berakhir imbang.

Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): James Trafford; Harry Maguire, Fikayo Tomori (Ben White 69'), Djed Spence (Lewis Hall 69'), Tino Livramento; Phil Foden (Cole Palmer 56'), Jordan Henderson (Adam Wharton 45'), James Garner (Kobbie Mainoo 69'); Noni Madueke (Jarrod Bowen 38'), Marcus Rashford (Harvey Barnes 56'), Dominic Solanke (Dominic Calvert-Lewin 56')

Uruguay (4-4-1-1): Fernando Muslera; Mathias Olivera (Juan Manuel Sanabria 88'), Ronald Araujo, Joaquin Piquerez (Jose Maria Gimenez 16'), Gullermo Varela; Manuel Ugarte (Emiliano Martinez 88'), Federico Valverde; Maximiliano Araujo (Facundo Pellistri 64'), Agustin Canobbio, Rodrigo Aguirre (Federico Vinas 64'); Giorgian de Arrascaeta (Darwin Nunez 88')

Editor: Edi Yulianto
